Płock. Atak nożownika pod PKN Orlen. Napastnik mówił o „wykonaniu zadania”

Do zdarzenia doszło we wtorek 7 czerwca tuż po godzinie 5 rano przed bramą wjazdową do PKN Orlen w Płocku w woj. mazowieckim. Jak podaje RMF FM, mężczyzna podjechał samochodem dostawczym pod budynek. Gdy wysiadał z auta, jeden z ochroniarzy zauważył, że miał na sobie kamizelkę taktyczną. Po chwili napastnik zaatakował pracownika ochrony nożem. Kilkukrotnie ranił go m.in. w plecy. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Płock. Atak nożownika. Najnowsze informacje

Nożownik został obezwładniony przez innych pracowników ochrony. Na miejsce została wezwana policja, która zatrzymała 42-latka. W trakcie zatrzymania mężczyzna wykrzykiwał, że jest żołnierzem sił specjalnych i wykonuje rozkazy. Funkcjonariusze znaleźli w jego samochodzie broń krótką oraz dwa granaty, najprawdopodobniej hukowe.

Jak przekazała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkom. Marta Lewandowska, napastnik jest trzeźwy. Funkcjonariusze pobrali od niego krew do badań na zawartość środków odurzających w organizmie. Prokuratura wydała decyzję o przeszukaniu mieszkania napastnika.

Atak nożownika w Płocku. Komunikat Orlenu

W związku z atakiem nożownika komunikat wydała spółka PKN Orlen. „Dzisiaj w godzinach porannych doszło do incydentu, w wyniku którego ranny został pracownik Orlen Ochrony. Poszkodowanemu niezwłocznie udzielono pomocy, służby koncernu zadziałały zgodnie z procedurami” - podkreślono w oświadczeniu.

