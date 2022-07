Wyniki matur 2022. „Wypadły lepiej niż rok temu”

Tegoroczne matury rozpoczęły się w tym roku 4 maja egzaminem z języka polskiego. Ostatni z egzaminów miał miejsce 23 maja. Maturzyści, którzy z uzasadnionych powodów nie mogli przystąpić do matury w głównym terminie, zrobili to w terminie dodatkowym, który miał miejsce w dniach 1-15 czerwca. 5 lipca wszyscy maturzyści poznali długo wyczekiwane wyniki matur 2022.

Wyniki matur 2022. CKE opublikowało je o godz. 8.30

Wyniki matur 2022 można sprawdzać na stronie CKE pod adresem wyniki.edu.pl od godz. 8:30. Po dostaniu się na stronę należy się zalogować, używając do tego loginu, którym jest numer PESEL ucznia oraz hasła otrzymanego w szkole. Zapominalscy mogą skorzystać z opcji „Nie pamiętam hasła”. Wówczas nowe hasło zostanie wysłane na powiązany z kontem adres mailowy.

Gdy uda nam się już zalogować należy wybrać egzamin i kliknąć w pole z jego nazwą. Wówczas pojawią się procentowe wyniki egzaminu. Będzie można również sprawdzić poprawne i niepoprawne odpowiedzi po kliknięciu na konkretny egzamin. Z kolei o godz. 10.30 Centralna Komisja Egzaminacyjna i MEiN podali ogólnopolskie wyniki matur 2022.

Matura 2022 w terminie poprawkowym

5 lipca również ruszy proces składania oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Taki dokument należy złożyć najpóźniej do 12 lipca przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. W praktyce należy to zrobić w sekretariacie szkoły.

Uczniowie, którym nie uda się uzyskać minimalnej liczby punktów, będą mogli przystąpić do matury poprawkowej. Skorzystać będą mogły z tej opcji wyłącznie osoby, które przystąpią do wszystkich obowiązkowych egzaminów, ale nie zaliczą tylko jednego z nich. Jeżeli minimalnej liczby punktów nie uzyskają na więcej niż jednym egzaminie, na poprawę będą musieli zaczekać rok.

Przemysław Czarnek o maturze 2022

Wyniki tegorocznych matur komentował w Polskim Radiu 24 minister edukacji Przemysław Czarnek. Jak wskazał, gdy uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej, lepiej poradzili sobie z egzaminem. – Łatwiej było przygotować się z nauczycielami i myślę, że to zaważyło na tym, że matury wypadły lepiej – mówił. – Wynik jest inny niż dwa lata temu, ale lepszy niż rok temu – zdradził minister edukacji. Wspomniał też, że zmienione zostały nieco wymagania, co również mogło przyczynić się do poprawy wyników.

