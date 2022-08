Tragiczny wypadek na Podlasiu. Trzej pracownicy wodociągów wpadli do szamba

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek przed południem w miejscowości Gąsówka Stara w gminie Łapy, w województwie podlaskim. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb około godziny 11.40. Do szamba znajdującego się przy przepompowni wpadły trzy osoby. Byli to pracownicy wodociągów, którzy wykonywali prace w przepompowni. Mężczyźni spadli z wysokości siedmiu metrów.

Pracownicy wodociągów wpadli do szamba

Młodsza kapitan Agnieszka Walentynowicz-Niedbałko z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku poinformowała w rozmowie z Wirtualną Polską, że na miejsce wypadku zadysponowano zastępów straży pożarnej i specjalistyczną grupę wysokościową z Białegostoku. Jak przekazała, jedną z osób, które wpadły do szamba, udało się szybko wyciągnąć. Strażacy rozpoczęli reanimację, którą kontynuował zespół ratownictwa medycznego. Po przywróceniu czynności życiowych mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

W wypadku zginęły dwie osoby

Dwóch kolejnych pracowników wodociągów udało się strażakom wyciągnąć z dna zbiornika na powierzchnię dopiero po dwóch godzinach akcji. Młodsza kapitan Agnieszka Walentynowicz-Niedbałko przekazała, że lekarze stwierdzili zgony mężczyzn.

Wyjaśnianiem przyczyn tragicznego wypadku zajmuje się policja. Na miejsce zdarzenia został także wezwany prokurator.

