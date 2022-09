Rokitnica. Szybowiec spadł w pobliżu bazy wojskowej. Są poszkodowani

W środę 14 września po godz. 17:30 w miejscowości Rokitnica doszło do wypadku lotniczego – podaje „Dziennik Bałtycki”. Ze wstępnych informacji wynikało, że w okolicy ul. Słowackiego spadł szybowiec. Wypadek miał miejsce w pobliżu 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim. – W miejscowości Rokitnica w gminie Pruszcz Gdański doszło do wypadku lotniczego z udziałem szybowca — potwierdził asp. Marcin Tabiś, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim.

Rokitnica. Szybowiec spadł w pobliżu bazy wojskowej

W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane. Wiadomo, że zostały przetransportowane do szpitali w Gdańsku. Przedstawiciele służb nie podali szczegółowych informacji dotyczących ich stanu zdrowia. – 18 latek zabrany został śmigłowcem LPR, druga osoba poszkodowana do szpitala trafiła w asyście ratowników ze śmigłowca ASAR (Służby Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego) – poinformowała w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Justyna Sochacka, rzeczniczka prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Służby ratownicze podają, że poszkodowani byli zakleszczeni w szybowcu, a strażacy użyli sprzętu hydraulicznego, by się do nich dostać. Dotychczas do mediów spływają jedynie szczątkowe informacje dotyczące zdarzenia. Niewiadomą pozostaje, jaka była przyczyna wypadku. Funkcjonariusze prowadzą działania w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia.

