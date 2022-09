Tomasz Wołek nie żyje. Publicysta miał 74 lata

Informację o śmierci Tomasza Wołka jako pierwsze podało radio TOK FM. To właśnie z tą rozgłośnią publicysta był związany przez blisko 20 lat - był stałym komentatorem w piątkowej porannej audycji Jacka Żakowskiego. Publicysta zmarł w wieku 74 lat. Przyczyn jego śmierci nie podano do publicznej wiadomości.

Tomasz Wołek - kim był?

Tomasz Wołek był znany szerszej publiczności przede wszystkim jako dziennikarz i publicysta. Urodził się w 1947 roku. Ukończył studia z historii na Uniwersytecie Gdańskim. W 1968 roku brał udział w protestach studenckich, potem działał w „Solidarności” i Ruchu Młodej Polski, w stanie wojennym pisał do prasy podziemnej.

Współpracował z wieloma redakcjami m.in. „Gazetą Wyborczą”, „Rzeczpospolitą” i „Polityką”. Od 1990 roku sprawował funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Życia Warszawy” a w latach 1993–1995 był redaktorem naczelnym. Od 1996 do 2001 roku kierował pracami nowego dziennika „Życie”.

Tomasz Wołek pasjonował się też piłką nożną. Specjalizował się w futbolu w południowoamerykańskim. Współpracował m.in. z „Piłką Nożną”, na swoim koncie ma również dwie książki: „Copa America” i „Mexico Catolico”.

W 1999 towarzyszył Michałowi Kamińskiemu i Markowi Jurkowi podczas podróży do Wielkiej Brytanii. To właśnie tam doszło do spotkania z Augusto Pinochetem, oskarżonym w Hiszpanii o zbrodnie przeciwko ludzkości, zabójstwa i stosowanie tortur i osadzonym w areszcie domowym. Tomasz Wołek przeprowadził jeden z pierwszych wywiadów z chilijskim generałem po jego zatrzymaniu.

Za swoją działalność otrzymał Nagrodę Kisiela (1997) i został odznaczonym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

