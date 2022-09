Ochojska kontra Wąsik. Burza wokół deportacji Senegalczyka, w tle wątek rosyjski

Janina Ochojska przekazała za pośrednictwem Twittera, że spotkała się w Białymstoku z Hamdim Mballo. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej wyjaśniła, że mężczyzna pochodzi z Senegalu i został zmuszony do ucieczki z kraju, ponieważ groziło mu spore niebezpieczeństwo. Tłumaczyła, że w czasie studiów założył on organizację, której celem było zapewnienie Senegalczykom o niskich dochodach możliwości dostania się na bezpłatne studia. Po zmianie rządu miał zostać persona non grata i otrzymywać liczne groźby.

Kim jest uchodźca, za którego poręczyła Janina Ochojska?

„Jest w Polsce od roku, kilka miesięcy spędził w ośrodkach dla cudzoziemców. Uczy w szkołach bezpłatnie francuskiego i włoskiego, zna siedem języków, ma dwa dyplomy uniwersyteckie” – zachwalała założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Pytana o to, jakie uczelnie ukończył Hamdim Mballo odparła, że „były to studia inżynieryjne i z zarządzania, jednak nie ma wiedzy, w których miastach czy krajach uczył się Senegalczyk”.

Janina Ochojska dodała, że podpisała poręczenie dla Senegalczyka, ponieważ grozi mu deportacja. Urząd ds Cudzoziemców i Straż Graniczna uważają, że nie powinien zostać w Polsce. „Hamdi bardzo chce mieszkać w naszym kraju. Ma tu wielu przyjaciół, ludzi, którzy mu ufają i go podziwiają. Jest dobrym organizatorem, wrażliwym społecznie. Byłby bardzo dobrym obywatelem pracującym dla Polski” – oceniła założycielka PAH.

Wąsik odpowiada Ochojskiej

Doniesienia eurodeputowanej Koalicji Obywatelskiej skomentował Maciej Wąsik. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji kpił ze sposobu przedstawienia mężczyzny przez Janinę Ochojską. Polityk Zjednoczonej Prawicy podkreślił, że polskie władze mają konkretne powody, aby deportować Hamdiego Mballo. Tłumaczył, że mężczyzna jeszcze w Senegalu otrzymał w rosyjskim konsulacie rosyjską wizę studencką. Dzięki temu dokumentowi przez ponad rok mieszkał w Moskwie. „Opowiadał pani, co w tym czasie robił? Proszę się z nami podzielić. A opowiadał pani kto lub co zagrażało mu w Senegalu?” – dopytywał wiceszef MSWiA.

Czytaj też:

Wpis Ochojskiej wywołał ostrą reakcję Szrota. „Żałosne. Kłamliwe. Śmieszne. Pełne złej woli”