„Niedyskrecje parlamentarne”. Problem z Kukizem. Prezes PiS zdecydował – będą cięcia

Dlaczego rząd szykuje cięcia finansowe i kogo mogą dotknąć? W jakiej sprawie Nowogrodzka chce pospieszyć Mateusza Morawieckiego? Jaką misję ma do wypełnienia Marek Kuchciński, szef Kancelarii Premiera? Dlaczego Zjednoczona Prawica ma coraz większy problem z Pawłem Kukizem? Co się dzieje we wrocławskiej PO? O tym i innych sprawach piszemy w „Niedyskrecjach parlamentarnych”.

W rządzie szykują się cięcia finansowe. Jak zdradza nam polityk z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, prezes PiS kazał szukać oszczędności we wszystkich ministerstwach poza Ministerstwem Obrony Narodowej i resortem pracy i polityki społecznej. – Cięcia ministrowie mają zrobić w taki sposób, by nie dotknęły one ludzi – mówi nasz rozmówca. I dodaje, że rząd będzie musiał wstrzymać plany dużych inwestycji. – Nie będzie kontynuacji programu inwestycji strategicznych. Powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego stoi pod znakiem zapytania – mówi polityk PiS. Nowogrodzka zaczyna się niecierpliwić, że w sprawie likwidacji WIBOR, która miała nastąpić od 1 stycznia 2023 roku niewiele się dzieje. Zgodnie z zapowiedziami od przyszłego roku WIBOR miał być zastąpiony nowym wskaźnikiem, nieco korzystniejszym dla kredytobiorców. – Trzeba pospieszyć Mateusza w sprawie tej zapowiedzi. Do tej pory nie zobaczyliśmy projektu ustawy likwidującej WIBOR – mówi nasz rozmówca z kierownictwa PiS. Zjednoczona Prawica zaczyna mieć coraz większy problem z Pawłem Kukizem.