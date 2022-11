Awaria w Sejmie. Nie działała strona internetowa

W czwartek 10 listopada przez kilka godzin nie działała strona internetowaSejmu. Pod adresem sejm.gov.pl zamiast informacji o pracach parlamentu widniała informacja, że„strona nie może zostać wyświetlona, ponieważ nie udało się potwierdzić autentyczności otrzymanych danych”. Na razie nie wiadomo, czy problemy z witryną były związane z usterką techniczną czy też doszło do ataku hakerskiego. Centrum Informacyjne Sejmu nie zabrało na razie głosu w tej sprawie.

Atak hakerski na Senat

27 październikastrony internetowe Senatu przestały działać. Szybko pojawiły się również domysły, że może być to atak hakerski. Szczególnie, że senatorowie dzień wcześniej przegłosowali uchwałę, w której uznali rosyjskie władze za reżim terrorystyczny. Początkowo usłyszeliśmy w Kancelarii Senatu, że przyczyna awarii nie jest znana, jednak chwilę później pogłoski potwierdził marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

– Proszę państwa nie wiem, czy to jest wynik naszej wczorajszej uchwały, czy tylko koincydencja, ale od około 40 minut trwa silny atak hakerski na nasze serwery – powiedział podczas czwartkowych obrad. Jak dodał, informatycy „bardzo intensywnie nad tym pracują”. – Strona już została przywrócona. Natomiast sprawozdania są drukowane, żeby państwu je dostarczyć, a internetem z zapasowego połączenia, żeby wysłać do senatorów zdalnych. Sytuacja już – że tak powiem – zmierza ku dobremu – zwrócił się do senatorów.

