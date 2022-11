NA ŻYWO: Święto Niepodległości 2022. Uroczystości państwowe i marsz w Warszawie

10:15 Z okazji Święta Niepodległości Polski życzenia złożył także premier Ukrainy Denys Szmyhal. "Wywalczyliście swoją wolność i niepodległość dzięki bohaterstwu i poświęceniu wielu pokoleń. Dziś wspieracie nas. Dziękuję Panie Premierze Mateuszu Morawiecki!" - czytamy w poście na Twitterze.



twitter.com 10:01 Z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę do Warszawy płyną słowa pamięci i gratulacje od światowych przywódców. Na oryginalne uczczenie polskiego święta zdecydował się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.





Wyjątkowy gest Zełenskiego z okazji Dnia Niepodległości Polski. „104 słowa” 09:43 Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, podczas uroczystości w Belwederze wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

Orderem Orła Polskiego "za odważne i ofiarne niesienie posługi kapłańskiej w PRL, za wspieranie dążeń wolnościowych i wytrwałe formowanie sumień w duchu wartości chrześcijańskich, za wybitne osiągnięcia naukowe i twórcze" odznaczony został ojciec Jacek Salij, pisarz, publicysta i profesor nauk teologicznych. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski wyróżnieni zostali aktor, piosenkarz i publicysta Jan Pietrzak oraz ks. Jan Sikorski, kapłan archidiecezji warszawskiej, od 1981 roku duszpasterz internowanych na warszawskiej Białołęce, pierwszy naczelny kapelan Duszpasterstwa Więziennego RP. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości powędrował do dyrektora Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Roberta Firmhofera oraz braci Łukasza i Pawła Golców, założycieli Golec uOrkiestra. 09:11 Lider PSL znajduje się w Małopolsce, gdzie podpisał Deklarację Krakowską. To "ideowe, patriotyczne i historyczne zobowiązanie Koalicji Polskiej".



twitter.com 09:05 W Pałacu Prezydenckim trwa uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych w Narodowe Święto Niepodległości.



twitter.com 08:24 - Tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości, w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, jest inne, i wszyscy to czujemy. Tym bardziej potrzeba nam poczucia wspólnoty i świętowania tego dnia — mówiła szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych w Polsat News. 08:01 Donald Tusk opublikował nagranie z okazji Święta Niepodległości. Lider Platformy Obywatelskiej mówi, że to święto "zakochanych w Polsce".



twitter.com 07:51 Politycy od rana świętują Dzień Niepodległości w mediach społecznościowych. Okolicznościową grafikę zamieściła Kancelaria Prezydenta.



twitter.com

11 listopada Polacy po raz 104. świętują odzyskanie niepodległości. Jak co roku odbędą się liczne wydarzenia z udziałem najważniejszych osób w państwie.

Rano prezydent Andrzej Duda złoży wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego oraz przy Belwederze przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

Święto Niepodległości. Prezydent Litwy gościem honorowym

O godz. 9.00 Andrzej Duda wręczył w Belwederze odznaczenia państwowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Godzinę później prezydent wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser–Dudą oraz przebywającą z wizytą w Polsce litewską parą prezydencką biorą udział w uroczystej mszy świętej za Ojczyznę, która odprawiona zostanie w Świątyni Opatrzności Bożej.

W południe odbędzie się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego. Zaplanowane jest wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy, a także prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy.

Premier uczci Ojców Niepodległości

Przez cały dzień aktywny będzie także premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu po godz. 10.30 złoży wieńce przy pomnikach Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Stefana Roweckiego „Grota”, Ronalda Reagana, Wincentego Witosa, Stefana Wyszyńskiego, Lecha Kaczyńskiego, a w południe weźmie udziałw uroczystej odprawie wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza. O godz. 13.15 premier pojawi się z kolei przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie umieści pamiątkowy wieniec.

Marsz Niepodległości 2022. Trasa i szczegóły wydarzenia

W piątek pod hasłem „Silny Naród – Wielka Polska” ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe z Robertem Bąkiewiczem na czele. Początek zaplanowano na godz. 14.30. Pochód wyruszy z Ronda Dmowskiego. Następnie uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, Mostem Poniatowskiego, by dojść na błonia Stadionu Narodowego.

W czasie przemarszu i do momentu powrotu uczestników do domów, w Warszawie spodziewane są utrudnienia w ruchu. Autobusy kierowane będą na trasy objazdowe, zmiany przewidywane są także w rozkładach jazdy niektórych tramwajów. Ponieważ planowane są także inne zgromadzenia, można spodziewać się utrudnień również w innych częściach miasta.

Zgodnie z wytycznymi policji, ze stołecznych ulic usunięte zostały metalowe wkłady betonowych koszy na śmieci, hulajnogi i rowery elektryczne. Do Warszawy ściągnęły policyjne posiłki. Od czwartku na ulicach stoją zapory.

