Napięcie w relacjach polsko-białoruskich. Ambasador wezwany na dywanik

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zareagował na skandaliczny wyrok w sprawie Andrzeja Poczobuta. Rzecznik resortu Łukasz Jasina poinformował, że do MSZ został wezwany Aleksander Czasnouski, charge d'affaires ambasady Białorusi w Polsce.

MSZ potępia wyrok ws. Poczobuta

Wcześniej resort dyplomacji wydał oświadczenie, w którym podkreślono, że decyzja białoruskiego sądu w sprawie jednego z liderów Związku Polaków na Białorusi jest oburzająca. „Motywowany politycznie, wymierzony w polską tożsamość, pokazowy proces i dzisiejszy wyrok są wyraźnym świadectwem antypolskich działań władz Białorusi. Potępiamy niesprawiedliwy wyrok wydany przez sąd autorytarnego państwa. Andrzej Poczobut to polski i białoruski patriota. Stoimy za nim” – napisano.

W ocenie MSZ „trwająca od wielu lat systemowa dyskryminacja polskiej mniejszości narodowej na Białorusi została zwieńczona skandalicznym wyrokiem wieloletniego więzienia dla aresztowanego niemal dwa lata temu polskiego działacza”. „Nie godzimy się na wykorzystywanie mieszkających na Białorusi Polaków jako zakładników politycznych” – zaznaczono.

Decyzję potępił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu napisał na Twitterze, że osiem lat więzienia dla Poczobuta to „nieludzki wyrok białoruskiego reżimu”. „To kolejny akt prześladowania Polaków na Białorusi. Zrobimy wszystko, by pomóc polskiemu dziennikarzowi, odważnie pokazującemu prawdę” – zapewnił premier.

Proces Andrzeja Poczobuta

Andrzej Poczobut od końca marca 2021 roku przebywa w białoruskim więzieniu. Polskiego dziennikarza i członka zarządu Związku Polaków na Białorusi, zdelegalizowanego przez reżim Aleksandra Łukaszenki, oskarżono o rzekome „podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym”. W połowie sierpnia usłyszał nowe zarzuty – został dodatkowo oskarżony o „wzywanie do działań na szkodę bezpieczeństwa Białorusi”.

Białoruski sąd skazał w środę 9 lutego Andrzeja Poczobuta na osiem lat więzienia z możliwością odbycia kary w kolonii o zaostrzonym rygorze. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został skazany za „nawoływanie do sankcji przeciwko Białorusi” i „podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji nazizmu”. Oskarżono go także o „podżeganie do nienawiści lub niezgody na tle rasowym, narodowym, religijnym lub innym społecznym”.

Czytaj też:

Andrzej Poczobut skazany. Białoruski sąd wydał wyrokCzytaj też:

„Nieludzki wyrok białoruskiego reżimu” wobec Poczobuta. Morawiecki reaguje