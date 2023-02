Ukradł paliwo. Bez uprawnień i pod wpływem, kradzionym samochodem z kradzionymi tablicami

We wtorek 7 lutego w godzinach południowych na numer alarmowy zadzwonił pracownik jednej ze stacji benzynowych na terenie powiatu ząbkowickiego na Dolnym Śląsku, informując o kradzieży paliwa. Kamienieccy policjanci, mając informacje o marce, modelu, kolorze pojazdu i jego numerach rejestracyjnych, rozpoczęli poszukiwania. Na jednej z dróg dojazdowych do miejscowości Błotnica zauważyli samochód odpowiadający przekazanemu opisowi. Po chwili na rękach mężczyzny znalazły się kajdanki, a on sam zajął miejsce w radiowozie.

Dolny Śląsk. Szereg przestępstw 18-latka

Kradzież paliwa nie była jedynym przestępstwem, popełnionym przez 18-letniego kierującego. BMW, którym poruszał się mieszkaniec powiatu średzkiego i którym przyjechał na stację, było niedopuszczone do ruchu i miało założone tablice rejestracyjne z innego pojazdu. Mężczyzna mógł nie zwracać na te wykroczenia uwagi, bo nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, a za kierownicę wsiadł pod wpływem narkotyków.

Jakby tego było mało samochód, którym się poruszał, został skradziony niedawno z terenu powiatu kłodzkiego. Ponadto 18-letnia pasażerka pojazdu także naruszyła obowiązujące przepisy. Policjanci w jej torebce znaleźli woreczek z suszem koloru zielonego. Test zabezpieczonej substancji jednoznacznie wskazał na marihuaną. Zimowa wycieczka skradzionym samochodem po dolnośląskich drogach dla kierującego jak i jego pasażerki skończyła się postawieniem zarzutów. Teraz za swoje czyny przestępczy duet odpowie przed sądem.

