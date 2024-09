Maleńczuk wywołał burzę wywiadem w TVP. Poniesie konsekwencje?

Dorota Wysocka-Schnepf w rozmowie z Maciejem Maleńczukiem na antenie TVP poruszyła m.in. sprawę zmiany władzy w Polsce po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych. Muzyk ocenił, że aktualnie nadal nie podoba mu się wiele rzeczy w kraju m.in. to, że ludzie wciąż boją się PiSu.

Maciej Maleńczuk kpił z ks. Olszewskiego w TVP

– Wciąż PiS potrafi człowieka, jednego z drugim, urzędasa jakiegoś zastraszyć, czy to prokuratorów, czy innych. Pisiory są wszędzie, w końcu 30 proc. ludzi na nich zagłosowało i te 30 proc. wciąż deklaruje, że oddałoby na nich głos. Mimo tego, że wyszły już złodziejstwa na wierzch – komentował.

W dalszej części rozmowy artysta podkreślił, że „prokuratura pracuje bardzo powoli w kwestii rozliczeń poprzedniej władzy”. Następnie nawiązał do sprawy zatrzymania ks. Michała Olszewskiego w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.

– Usprawiedliwiam to dlatego, żeby też nie zrobić z nich świętych krów, bo przecież w pewnym momencie z tego księdza, którego zamknęli, to chcieli Popiełuszkę zrobić, tego co sto baniek ukradł, tego egzorcysty od salcesonu. To było obrzydliwe – stwierdził Maciej Maleńczuk.

Prawica pozwie Macieja Maleńczuka?

Po tych słowach na muzyka spadła fala krytyki. Oburzony był m.in. Piotr Nisztor. Dziennikarz zasugerował, że wobec muzyka powinny zostać wyciągnięte konsekwencje prawne. Przy okazji wpisu w mediach społecznościowych sam obraził Macieja Maleńczuka. „Obrzydliwe. Mam nadzieję Krzysztofie Wąsowski, że w imieniu ks. Olszewskiego pozwiecie tego szambonura” – napisał.

Na reakcję prawnika nie trzeba było długo czekać. „Pragnę uspokoić wszystkich zaniepokojonych szarganiem dobrego imienia ks. Michała Olszewskiego. Dokumentujemy i analizujemy pojawiające się przypadki zniesławień i zniewag. Stosowne kroki podejmiemy w adekwatnej formie prawnej i stosownym czasie, po uzgodnieniu z mandantem” – zapowiedział pełnomocnik duchownego podejrzanego o przestępstwa związane ze sprzeniewierzeniem środków z Funduszu Sprawiedliwości.

