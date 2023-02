Zwłoki blisko granicy z Białorusią. Akcja służb

„Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności w związku z odnalezieniem zwłok nieznanej osoby w lesie w rejonie miejscowości Czerlonka w powiecie hajnowskim” – poinformowała podlaska policja na swoim profilu w mediach społecznościowych. Skontaktowaliśmy się z policją, która nie udziela więcej informacji i odsyła do prokuratury, która pozostaje nieuchwytna.

Odnaleziono ciało w lesie w okolicy Czerlonki przy granicy z Białorusią

Miejscowość znajduje się około siedem kilometrów od granicy polsko-białoruskiej. Służby próbują ustalić tożsamość zmarłej osoby. Nie wiadomo, czy to mogą być zwłoki migranta, który nielegalnie przekroczył granicę Polski i Białorusi.

To kolejne zwłoki nieznanej osoby, które znaleziono w rejonie miejscowości Czerlonka. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce nieco ponad miesiąc temu. 13 stycznia odnaleziono ciało mężczyzny, a dzień wcześniej także w lesie w okolicy Czerlonki odnaleziono czaszkę oraz fragmenty kości. Wówczas również podejrzewano, że to szczątki migrantów, którzy dotarli do naszego kraju wbrew przepisom.

Śmierć przy granicy polsko-białoruskiej

Z kolei w niedzielę w lesie w pobliżu Hajnówki znaleziono zwłoki kobiety z Etiopii. Aktywiści informują, że przebywała ona w okolicach polsko-białoruskiej granicy co najmniej od 4 lutego. Wówczas kobieta miała się źle czuć. Jej mąż i drugi cudzoziemiec zostawili ją wraz z innym mężczyzną i poszli szukać pomocy.

W sumie od początku kryzysu na granicy polsko-białoruskiej znaleziono co najmniej 17 ciał. Śledczym udało się ustalić tożsamość w ośmiu przypadkach. Byli to obywatele Iraku, Syrii, Jemenu i Nigerii. Prokuratorskie śledztwo zakończono wobec czterech osób. Wątki postępowania zostały umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego.

