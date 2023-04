Zbigniew Ziobro i śmierć ojca. Prokuratura Krajowa o doniesieniach TVN24

W reportażu TVN24 „Państwo Ziobry” opisano działania śledczych w sprawie dotyczącej śmierci Jerzego Ziobry. W czerwcu 2006 roku Jerzy Ziobro był leczony z powodów kardiologicznych w Szpitalu Uniwersyteckim UJ w Krakowie. Ojciec ministra sprawiedliwości zmarł kilka tygodni później. Miesiąc po jego śmierci brat polityka Witold Ziobro złożył doniesienie w prokuraturze, wskazując na możliwe nieprawidłowości w sposobie leczenia.

Postępowanie było dwukrotnie umarzane przez prokuraturę. Po przejęciu władzy przez PiS, w sprawę zaangażowało się zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i prokuratura, na czele której stanął Zbigniew Ziobro. Z kolei matka polityka złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ostatecznie 8 marca 2023 roku wniosek Krystyny Kornickiej-Ziobro został odrzucony.

Wcześniej z tego doniesienia prokuratura postawiła zarzuty sfałszowania dokumentacji medycznej Wandzie Cabali, lekarce i dawnej przyjaciółce rodziny Ziobrów. – Moja bohaterka mówi o tym, że to jest zemsta za to, że w 2006 roku, po śmierci Jerzego Ziobry, ona jako przyjaciółka rodziny, ale jednocześnie lekarka, nie stanęła po stronie rodziny Ziobrów, kiedy oni złożyli zawiadomienie do prokuratury w sprawie krakowskich lekarzy – komentowała autorka materiału, Marta Gordziewicz.

Po emisji reportażu w TVN24, oświadczenie wystosowała Prokuratura Krajowa. W komunikacie napisano, że Wanda Cabala została oskarżona o sfałszowania dokumentów medycznych odnoszących się m.in. do badania EKG, co miało istotne znaczenie z punktu widzenia oceny stanu Jerzego Ziobry. PK podkreśliła, że fałszerstwo potwierdzili biegli z zakresu badań autentyczności dokumentów oraz sąd w orzeczeniach z 2019 oraz 2023 roku.

W dalszej części oświadczenia Prokuratury Krajowej wspomniano o kierowniku zespołu biegłych, który jak ustalono, drastycznie zawyżył koszt opinii sądowej dotyczącej przyczyn śmierci Jerzego Ziobry, m.in. poprzez preparowanie dokumentacji. PK zarzuciła dziennikarce TVN24, że we wcześniejszym materiale dotyczącym ojca ministra sprawiedliwości pominęła stanowisko prokuratury ws. Czesława Ch.

„Zasadność zarzutów, które prokuratura przedstawiła Czesławowi Ch., potwierdził 27 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty, rozpoznając zażalenie podejrzanego na środki zapobiegawcze. Chodzi o wyłudzenie ponad 370 tys. złotych w związku z zawyżeniem kosztów uzupełniającej opinii specjalistycznej” – podkreślono.

PK zaznaczyła, że „zeznania świadków i dokumenty jednoznacznie wskazują, że podejrzany – kierując zespołem sądowych biegłych – wypełniał w ich imieniu, ale bez ich wiedzy, rachunki i karty pracy. Zawyżał czas i nakład pracy biegłych, aby wyłudzić większe wynagrodzenie za opinię”.

Zdaniem śledczych stacja próbuje wpłynąć na sądy, które będą rozpoznawać apelację lekarki oskarżonej o sfałszowanie dokumentacji medycznej. Marta Gordziewicz z TVN24 zapewniła, że nie próbuje rozstrzygać o winie lekarki, a jedynie przedstawić działania śledczych po śmierci Jerzego Ziobry.

