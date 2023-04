Wałęsa publikuje zdjęcie z sanatorium. Internauci podzieleni: Han Solo czy dżin

Były prezydent sanatoria w Lądku-Zdroju na Dolnym Śląsku odwiedzał już kilkukrotnie, ostatni raz zaledwie miesiąc temu. Chwalił się wówczas, że z wizytą w ośrodku nastąpiła zmiana diety. „Śniadanie w Alhambrze – pycha, zjadłem tylko to: owsiankę, 6 malinek, 5 jagódek i załatkę oraz kawę latte macchiato” – relacjonował wówczas w mediach społecznościowych Wałęsa.

Tajemniczy bohater opisu

Tym razem wybór padł na Wojciecha, mieszczącego się niewiele dalej. Jednak zamiast diety, prezydent postanowił pochwalić się zdjęciem z jednego z zabiegów. „Uzdrawiające zabiegi w Lądku Zdrój. W Wojciechu, tu ratował zdrowie i nabierał sił” – podpisał zdjęcie z uzdrowiskowej wanny Wałęsa. Niestety nie do końca pewnym jest, kto jest osobą, o której w trzeciej formie pisze laureat Nobla. Możliwe jednak, że chodzi o jego samego, gdyż w zeszłym roku trafił do szpitala.

facebook

Odpoczynek po chorobie

Po wizycie w szpitalu Wałęsa również kurował się w Lądku-Zdroju. – Jest trochę lepiej u mnie ze zdrowiem. Lekarze nie wiedzieli na początku co mi było, ale problemów z nerkami nie miałem. Miałem infekcję dróg oddechowych, spowodowaną, nie wiadomo czym – mówił wówczas w rozmowie z Super Expressem.

Dżin czy Han Solo?

Jak pod każdym postem byłego prezydenta, tak i pod tym znalazły się liczne komentarze obserwujących go internautów. Tym razem zdanie komentujących było jednak podzielone. „Z pełnym szacunkiem, ale na pierwszy rzut oka wygląda Pan jak Dżin uwalniający się z lampy Alladyna” – pisał jeden z nich. „Wygląda Pan jak Han Solo tuż przed procesem hibernacji. Proszę na siebie uważać” – skomentował porównując Wałęsę do bohatera Gwiezdnych Wojen drugi, będący innego zdania internauta. Wszyscy jednak byli zgodni, zostawiając pozytywne reakcje pod komentarzem „ceniącym prezydenta za poczucie humoru i dystans do siebie”.

