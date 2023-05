Niespodziewane pytanie na maturze z WOS-u. Dotyczyło Kaczyńskiego

Od 4 maja uczniowie klas maturalnych podchodzą do „egzaminu dojrzałości”. Choć w poniedziałek skończyły się przedmioty obowiązkowe, to nadal do napisania zostało wiele tych nieobowiązkowych. Te trwać będą aż do 23 maja. Aby zdać maturę, uczniowie muszą napisać nie tylko trzy podstawowe egzaminy, lecz także odpowiedzieć na egzaminach ustnych oraz podejść do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Matura z wiedzy o społeczeństwie niezbyt popularna

W środę, 10 maja, maturę pisali Ci uczniowie, którzy zdecydowali się na zdawanie egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Na ogół przedmiot ten nie jest oblegany, a w ubiegłym roku podeszło do niego jedynie 6,4 proc. absolwentów szkół średnich, co plasowało go na czwartym miejscu od końca. Uczniowie, którzy zdecydowali się jednak pisać egzamin z WOS-u w tym roku, trafić mogli na ciekawe pytanie – dotyczyło ono Lecha Kaczyńskiego.

Pytanie o Lecha Kaczyńskiego

Na jednej z ostatnich stron na zdających egzamin czekał fragment przemówienia z 2008 roku, pod nim widniało zdjęcie. Polecenie do materiału brzmiało: „Podaj imię i nazwisko polityka, który wygłosił przemówienie zaprezentowane w materiałach źródłowych”. Chodziło o Lecha Kaczyńskiego i wizytę w Gruzji.

– Było zadanie, gdzie pojawiło się jego przemówienie z 2008 roku w sprawie konfliktu Rosji i Gruzji. Na podstawie tekstu przemówienia i zdjęcia, na którym był Lech Kaczyński wraz z innymi prezydentami, należało napisać, kto wygłosił przemówienie – powiedział w rozmowie z Interią Miłosz z Katowic, który zdawał w środę maturę z wiedzy o społeczeństwie. – Chodziło właśnie o prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ja się ucieszyłem, bo to było jedno z prostszych możliwych pytań o konflikty zbrojne – dodał maturzysta.

Dalsze matury i wyniki

Do końca matur jeszcze daleko, potrwają one do 23 maja, a wyniki dostępne będą dopiero 7 lipca. Najbliższe dni skupią się w większości na uczniach, którzy zdecydowali się zdawać przedmioty ścisłe i języki. W czwartek przeprowadzone zostaną egzaminy na poziomie rozszerzonym z biologii i języka rosyjskiego, w piątek z matematyki i języka francuskiego, a w poniedziałek z chemii i historii muzyki.

