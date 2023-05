Matura 2023. Terminarz, zasady egzaminu i zmiany

W dniach od 4 do 23 maja uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych przystąpią do matury. Egzaminy dojrzałości zostaną zorganizowane w godzinach porannych oraz popołudniowych. Dzięki temu uczniowie będą mogli przystąpić do wszystkich egzaminów, które chcieliby zdawać.

Matura 2023. Terminarz

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się w czwartek, 4 maja. To pierwszy z trzech obowiązkowych egzaminów dojrzałości. W kolejnych dniach uczniowie zdawać będą egzamin z języka angielskiego oraz matematyki.

Reszta przedmiotów jest dodatkowa, lecz konieczne jest podejście do chociaż jednego z nich na poziomie rozszerzonym. Abiturienci oprócz tego znów przystąpią do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz angielskiego. Pełen terminarz egzaminów maturalnych na 2023 rok wygląda następująco:

4 maja (czwartek):

9:00 – matura z języka polskiego na poziomie podstawowym;

5 maja (piątek):

9:00 – egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym;

14:00 – egzamin innego języka obcego na poziomie podstawowym (francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, rosyjski).

8 maja (poniedziałek):

9:00 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym;

14:00 – egzamin z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym, poziom dwujęzyczny.

9 maja (wtorek):

9:00 – egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym;

14:00 – egzamin z filozofii na poziomie rozszerzonym.

10 maja (środa):

9:00 – egzamin z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym;

14:00 – egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym;

pierwszy dzień egzaminów ustnych w godzinach ustalonych przez Zespół Egzaminacyjny.

11 maja (czwartek):

9:00 – egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym;

14:00 – egzamin z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym;

egzaminy ustne.

12 maja (piątek):

9:00 – egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym;

14:00 – egzamin z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym;

egzaminy ustne.

13 maja (sobota):

egzaminy ustne.

15 maja (poniedziałek):

9:00 – egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym;

14:00 – egzamin z historii muzyki na poziomie rozszerzonym;

egzaminy ustne.

16 maja (wtorek):

9:00 – egzamin z geografii na poziomie rozszerzonym;

14:00 – egzamin z języka mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym;

egzaminy ustne.

17 maja (środa):

9:00 – egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym;

14:00 – egzamin z języka mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym;

egzaminy ustne.

18 maja (czwartek):

9:00 – egzamin z historii na poziomie rozszerzonym;

14:00 – egzamin z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym;

egzaminy ustne.

19 maja (piątek):

9:00 – egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym;

14:00 – egzamin z historii sztuki na poziomie rozszerzonym;

egzaminy ustne.

20 maja (sobota):

egzaminy ustne.

22 maja (poniedziałek):

9:00 – egzamin z informatyki na poziomie rozszerzonym;

14:00 – egzamin z języka kaszubskiego, łemkowskiego, łacińskiego oraz kultury antycznej na poziomie rozszerzonym;

egzaminy ustne.

23 maja (wtorek):

9:00 – egzamin z matematyki w języku obcym;

10:35 – egzamin z geografii w języku obcym;

12:10 – egzamin z chemii w języku obcym;

13:45 – egzamin z fizyki w języku obcym;

15:20 – egzamin z biologii w języku obcym;

16:55 – egzamin z historii w języku obcym;

egzaminy ustne.

Po zakończeniu matur uczniowie będą mogli zacząć przygotowywać dokumenty konieczne do rekrutacji na studia. Wyniki egzaminu dojrzałości ogłoszone zostaną 7 lipca. Dla tych, którym matura nie pójdzie zbyt dobrze przygotowano egzamin poprawkowy. Odbędzie się w dniach 21-22 sierpnia.

Zmiany na maturze 2023

Matura 2023 będzie się nieco różnić od egzaminów, które uczniowie zdawali w poprzednich latach. Najważniejsza zmiana to zmniejszenie liczby pytań jawnych na maturze ustnej z języka polskiego. Wcześniej w puli było 227 pytań, lecz obecnie zostało ich tylko 120. Wprowadzono także zmiany w egzaminie na poziomie rozszerzonym. Teraz uczniowie nie muszą osiągnąć 30 proc. z egzaminu, aby egzamin został zdany. Zostanie on zaliczony nawet jeśli uczeń nie zdobędzie w nim ani jednego punktu, lecz wciąż zdecyduje się do niego przystąpić.

Nowa formuła matury

Tegoroczne matury przeprowadzone zostaną w dość nietypowy sposób. Uczniowie podzieleni zostaną na dwie grupy. Każda z nich zdawać będzie egzamin na innych zasadach.

Powodem zmian jest reforma z 2017 roku. Wtedy to zlikwidowano gimnazja oraz wydłużono okres nauki w liceum i technikum. Dla uczniów uczących się na „nowych zasadach” przygotowano maturę w tzw. Formule 2023. Ci, którzy ukończyli trzyletnie liceum i czteroletnie technikum, podejdą do „starej matury” – Formuły 2015.

Maturzyści zdający egzamin z języka polskiego otrzymają więcej czasu na jego rozwiązanie. Wcześniej abiturienci mieli 170 minut na wypełnienie arkusza. W tym roku będzie to aż 240 minut.

Dodatkowo egzamin z języka polskiego podzielony zostanie na trzy części i dwa arkusze. Pierwszy arkusz sprawdzać będzie poziom czytania ze zrozumieniem oraz znajomości lektur. Drugi arkusz będzie dotyczyć wyłącznie wypracowania.

Zmiany dotyczą również egzaminu z matematyki. Uczniowie nowej reformy otrzymają 10 minut więcej na wypełnienie arkusza. Zmieni się dla nich również ilość zadań otwartych. Formuła 2015 tego typu zadań miała około 7. Teraz uczniowie będą mogli otrzymać od 7 do 13 zadań tego typu.

Matura z języka obcego również uległa zmianom. Nowe zasady pozwalają uczniom otrzymać 60 punktów z egzaminu (dawniej było ich 50). Zmieniony został również poziom biegłości językowej z A2+ na B1.

