Minister Rau o Wołyniu: Należy upamiętnić ofiary tragedii

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau reprezentował Polskę na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli. Jak poinformował, był pytany =m.in. o sprawę zbrodni w Wołyniu. Stwierdził, że „choć jest ona tragedią, która do dzisiaj dotyczy polskiej świadomości, to należy dołożyć wszelkich starań, by przy współpracy zarówno Polski, jak i Ukrainy, upamiętnić ofiary”.

Na sporze zyska Rosja

Zdaniem szefa polskiej dyplomacji, stanowiska Polski i Ukrainy w tej sprawie stają się już coraz bliższe, jednak nadal pozostają silnie nacechowane emocjonalnie po obu stronach. Sam proces dojścia do wspólnej narracji uważa za wymagający „odpowiedniej dozy politycznej odpowiedzialności i dyplomatycznego profesjonalizmu”.

Zbigniew Rau podkreślił również, że należy pamiętać o obecnej sytuacji geopolitycznej oraz, że jakiekolwiek intensywne spory pomiędzy Polską a Ukrainą, nawet jeśli są uzasadnione, to służyć będą jedynie Rosji, która „dąży do unicestwienia ukraińskiej państwowości”.

Posiedzenie w Brukseli

Jak wynika z oficjalnej informacji na stronie polskiego MSZ-u, jednym z głównych tematów spotkania szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej na posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych w Brukseli, była agresja Rosji wobec Ukrainy. W tym temacie minister Rau podkreślił, że kluczowym jest przyspieszenie dostaw uzbrojenia dla Ukrainy oraz zaapelował o dalsze wsparcie. Zaznaczył także, że Polska konsekwentnie zabiega o kolejny pakiet sankcji dla Rosji, który nie zostanie osłabiony żadnymi wyjątkami.

Rozmowa z ukraińskim odpowiednikiem

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało również, że Zbigniew Rau odbył we wtorek rozmowę ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kułebą. „Ministrowie omówili zasady współdziałania politycznego w najbliższym czasie, także w kontekście spodziewanej intensyfikacji walk na ukraińsko-rosyjskim froncie” – brzmiał komunikat MSZ RP.

Czytaj też:

Rzecznik MSZ chce, by Zełenski brał większą odpowiedzialność. „Powinien przeprosić”Czytaj też:

Rosja zerwie umowę z Ukrainą. Chodzi o Morze Azowskie