Stopnie alarmowe w Polsce. Premier wydał decyzję

„Do końca sierpnia premier M. Morawiecki przedłużył okres obowiązywania drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) i trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium RP oraz drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami RP” – poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Stopnie alarmowe w Polsce przedłużone

Rozporządzenie premiera będzie obowiązywało do 31 sierpnia. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, aby były gotowe do działania. Obywatele nie muszą podejmować specjalnych działań. Są zobowiązani jedynie do zachowania czujności, informowania służb po zaobserwowaniu podejrzanych zdarzeń pod numerem alarmowym oraz stosowania się do poleceń służb.

BRAVO i CHARLIE-CRP. Co oznaczają?

Drugi w czterostopniowej skali stopień alarmowy BRAVO wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Z kolei stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

