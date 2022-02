Wojna na Ukrainie. Drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie dwóch polskich województw. Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. „Ostrzeżenie ma charakter prewencyjny i jest związane z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy” – informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Wojna na Ukrainie. Stopień BRAVO – co to jest?

„Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany” – czytamy dalej.

Drugi stopień alarmowy BRAVO będzie obowiązywał na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego od 28 lutego od godz. 23:59 do 15 marca do godz. 23:59.

Wojna Rosja – Ukraina. Ważnym celem Putina Kijów?



Zdjęcia satelitarne, które zostały wykonane w poniedziałek 28 lutego (piąty dzień rosyjskiej agresji) pokazują, że rosyjskie siły wciąż zbliżają się do stolicy Ukrainy. Jak podaje The Guardian, widoczny jest rosyjski konwój wojskowy, który rozciąga się na ponad 27 km. Wśród sprzętu mają być setki pojazdów opancerzonych, czołgów, a także pojazdy wsparcia logistycznego. Rzecznik Pentagonu John Kirby powiedział, że rosyjskie siły próbują zbliżyć się do ukraińskiej stolicy, ale wciąż znajdują się poza miastem.

Anonimowy wysoki rangą urzędnik USA przekazał, że Rosja zaangażowała dotychczas prawie 75 proc. swojej potęgi wojskowej, którą rozlokowała wokół Ukrainy przed inwazją – podaje CNN. Tym większe jest zaniepokojenie strony rosyjskiej w związku z brakiem zamierzonych „efektów” opanowania terytorium sąsiada.

