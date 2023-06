Poszła odprowadzić dzieci do szkoły. Jej auto stoczyło się i uderzyło w 11-latka

Do zdarzenia doszło w czwartkowy poranek, 15 czerwca, w Częstochowie w województwie śląskim.

Samochód staczał się po ulicy

W pobliżu Szkoły Podstawowej nr 8 im. Haliny Poświatowskiej przy ul. Szczytowej został zaparkowany samochód – osobowy fiat. Niestety, kierująca pojazdem 42-letnia kobieta nie zabezpieczyła go w odpowiedni sposób.

Wszystko wskazuje na to, że niewystarczająco zaciągnęła hamulec ręczny. Z uwagi na ukształtowanie terenu, w pewnym momencie samochód zaczął się staczać.

Potrącony 11-latek znajduje się w stanie ciężkim

Auto staranowało idącego chodnikiem 11-letniego chłopca. Niestety, dziecko uległo bardzo poważnym obrażeniom. Lekarze określają jego stan jako ciężki.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca fiatem zaparkowała swój pojazd i poszła zaprowadzić swoje dzieci do szkoły. Nie zabezpieczyła go jednak w sposób odpowiedni, samochód stoczył się i uderzył w 11-letniego chłopca (...) Został przetransportowany w bardzo złym stanie do jednego z częstochowskich szpitali, a jego życie może być zagrożone – poinformowała asp. sztab. Barbara Poznańska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Dachowanie samochodu w Wielkopolsce

Przypomnijmy, że w ubiegły czwartek miał miejsce także inny poważnych wypadek. Na drodze wojewódzkiej nr 434 w miejscowości Stara Krobia w województwie wielkopolskim samochód wypadł z drogi, dachował i wylądował w rowie.

Jechała nim czwórka nastolatków. W chwili przyjazdu służb wszyscy byli przytomni. Stan ich zdrowia nie został upubliczniony. Wiadomo jedynie, że doznali ran ciętych, otarć i urazów.

