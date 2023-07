Andrzej Duda zwołał naradę w BBN. Znani uczestnicy i temat rozmów

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało o trwającej z inicjatywy Andrzeja Dudy naradzie. Spotkanie zostało zwołane w związku z przygotowaniami do Szczytu Paktu Północnoatlantyckiego w Wilnie. Prezydent zaprosił szefa MON Mariusza Błaszczaka, szefa MSZ Zbigniewa Raua, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewierę, szefa Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcina Przydacza oraz ambasadora Polski przy NATO Tomasza Szatkowskiego.

Narada w BBN przed szczytem NATO w Wilnie



Podczas narady uczestnicy wyciągną wnioski z ostatnich wizyt Dudy. Głowa państwa odbyła konsultacje sojusznicze w Hadze oraz Kijowie. Prezydent w Holandii mówił o tym, że szczyt w Litwie będzie „kluczowy, biorąc pod uwagę sytuację bezpieczeństwa w Europie po rosyjskiej agresji”. Duda zwrócił podczas spotkania uwagę na pięć obszarów.

W drodze z Kijowa do Warszawy głowa państwa w rozmowie z Interią podsumowała swoją podróż w kontekście szczytu NATO. – Jesteśmy jako Polska największym krajem wschodniej flanki Sojuszu, nasz głos ma ogromne znaczenie w sprawach bezpieczeństwa, leżymy na mapie w miejscu bardzo wrażliwym, zwłaszcza po wydarzeniach ostatnich tygodni, a w zasadzie nawet dni – mówił Duda.

Andrzej Duda zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego po powrocie z Litwy?

Prezydent został też zapytany, czy planuje zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. – Nie robiłem do tej pory posiedzeń RBN przed szczytami NATO. Wiem, co jest na stole, wiem, jak budować kwestie bezpieczeństwa dla Polski – pracujemy nad tym z dużym wysiłkiem, w zasadzie od początku prezydentury i przygotowań do szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. To był najbardziej decyzyjny szczyt w czasie mojej prezydentury – mówił Duda.

– Dziś też wiemy, o co i jak walczyć w Wilnie. Natomiast nie wykluczam, że zwołam RBN zaraz po szczycie NATO – po to, by omówić to, co działo się na szczycie, by omówić to w sposób merytoryczny, ale pamiętajmy też: objęty klauzulą tajności. Pewnych rzeczy, z całą sympatią do Państwa dziennikarzy, nie można omawiać w sposób jawny w mediach – dodał prezydent. Duda w kontekście zaproszenia dla szefa PO zaznaczył, że „wiadomo, kto bierze udział w RBN”.

