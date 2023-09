Z budynku w Sosnowcu oderwał się balkon. Jedna osoba nie żyje

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 4 września w godzinach porannych. W czterokondygnacyjnej kamienicy przy skrzyżowaniu ulic Krzywej i Czystej w Sosnowcu w województwie śląskim oderwał się balkon. – Około godziny 6:20 otrzymaliśmy zgłoszenie o zawaleniu się konstrukcji balkonu na trzecim piętrze budynku mieszkalnego. Na balkonie przybywały w tym czasie dwie osoby, które spadły wraz z konstrukcją – przekazał młodszy brygadier Tomasz Dejnak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu.

Początkowo informowano, że dwie osoby, które stały na balkonie – kobieta i mężczyzna w wielu ok. 40-50 lat – w ciężkim stanie trafiły do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary. Po kilku godzinach napłynęły tragiczne informacje.

– Poszkodowana kobieta natychmiast trafiła na blok operacyjny, gdzie w wyniku odniesionych obrażeń zmarła. Ranny mężczyzna ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trafi na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Ma liczne złamania. Jest wydolny krążeniowo, ale niewydolny oddechowo, został zaintubowany – powiedział rzecznik placówki Tomasz Świerkot. Dodał, że stan pacjenta jest poważny, ale stabilny.

Sosnowiec. Balkon oderwał się od budynku

Na razie nie udało się ustalić z jakiego powodu doszło do zawalenia się balkonu. Na miejscu pracują inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy będą się starali ustalić przyczyny tragedii. Formalnie kamienica nie ma właściciela. Jest zarządzana przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych.

Ze sporymi utrudnieniami musieli się liczyć pozostali mieszkańcy kamienicy. Z powodu zagrożenia, że doszło do uszkodzenia konstrukcji budynku, strażacy ewakuowali 21 osób. Muszą oni poczekać aż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zdecyduje czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Rzecznik Urzędu Miasta w Sosnowcu Rafał Łysy zapewnił, że nawet jeżeli powrót lokatorów do mieszkań nie będzie na razie możliwy, miasto zapewni wszystkim noclegi.

