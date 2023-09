Morderstwo Anastazji Rubińskiej poruszyło całą Polskę. Co obecnie dzieje się w sprawie?

Śledztwo ws. śmierci Anastazji Rubińskiej na wyspie Kos prowadzi polska i grecka prokuratura. Głównym podejrzanym jest pochodzący z Bangaldeszu Salahuddin S. Mężczyzna został oskarżony o uprowadzenie, zabójstwo z premedytacją i zgwałcenie 27-latki.

Podejrzany o zabójstwo Anastazji Rubińskiej przez cały czas utrzymuje, że jest niewinny. Obecnie 32-latek z Bangladeszu przybywa w więzieniu Korydallos o zaostrzonym rygorze, które znajduje się w Pireusie. To w nim przetrzymywano m.in. „czarnych pułkowników”, czyli rządzącą w Grecji w drugiej połowie XX wieku neofaszystowską dyktaturę wojskową. Reprezentujący rodzinę zmarłej mecenas Jarosław Kowalewski przyznał, że na finał sprawy trzeba będzie jeszcze sporo poczekać.

Śmierć Anastazji Rubińskiej. Nawet rok oczekiwania na wyrok

– Skontaktowałem się z prawnikiem, który jest na miejscu w Grecji. Cały czas mamy do czynienia z postępowaniem przygotowawczym. Nie ma jeszcze terminu procesu. Z tego, co wiem, to niewiele się dzieje. Ten proces sądowy jeszcze nie wystartował – tłumaczył. Dodał, że można założyć że postępowanie potrwa co najmniej kilka miesięcy a na ostateczny wyrok trzeba będzie poczekać nawet około roku.

Prawnik odniósł się również do wcześniejszych deklaracji politycznych. Mateusz Morawiecki oraz Zbigniew Ziobro domagali się, aby Salahuddin S. odpowiadał przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Szef rządu podkreślał, że zwróci się do Grecji o wydanie podejrzanego, aby stanął przed polskim sądem i otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary.

Adwokat Jarosław Kowalewski zaznaczył, że na takie rozwiązanie nie ma żadnych szans. – Nie będzie żadnej ekstradycji. 32-latek będzie sądzony na terytorium Grecji – podkreślił. Prawnik powiedział, że podejrzanemu grozi nawet dożywotnia kara pozbawienia wolności.

