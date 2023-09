Polska wzmacnia kontrolę na granicy ze Słowacją. Jest decyzja Morawieckiego

Z ustaleń Polsat News wynikało, że polski rząd planuje wzmocnić kontrolę na granicy ze Słowacją. Powód? Szlakiem bałkańskim do naszego kraju mają się dostać nielegalni migranci. Z danych Straży Granicznej wynika, że w 2023 roku zatrzymano już 544 cudzoziemców, którzy próbowali dostać się do Polski od strony Słowacji. W porównaniu z danymi z poprzednich lat jest to ogromny wzrost.

Rzeczniczka SG Anna Michalska zaznaczyła, że jest to granica wewnętrzna strefy Schengen, a co za tym idzie strażnicy nie mogą prowadzić żadnych kontroli granicznych. – Nie możemy w żaden sposób utrudniać tych kontroli na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Jedyne, co możemy robić, to kontrole legalności pobytu, kontrole na drogach dojazdowych do granicy. I to robimy. Ale to są tylko kontrole wyrywkowe – wyjaśniła.

Polska wzmacnia kontrolę na granicy ze Słowacją

W związku z tym pojawiły się sugestie, że polski rząd będzie chciał wzmocnić ochronę na granicy ze Słowacją. Te doniesienia potwierdził Mateusz Morawiecki. W czasie wiecu wyborczego w Kraśniku szef polskiego rządu przekazał, że zlecił zaostrzenie kontroli na granicy polsko-słowackiej.

– Szlakiem tzw. bałkańskim, przez Węgry i Słowację, przejeżdżają nielegalni migranci, bo nie ma granicy między Polską a Słowacją, jest granica Schengen, ale my jej nie kontrolujemy – powiedział premier. – Poleciłem ministrowi spraw wewnętrznych Mariuszowi Kamińskiemu, aby tam wprowadzać kontrolę tych busików, busów, samochodów, autobusów, wobec których jest podejrzenie, że przewożą migrantów – dodał polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Wcześniej rzecznik rządu nie wykluczył, że podobne środki zostaną zastosowane na granicy z Niemcami.

