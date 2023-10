Policja poszukuje mężczyzny ze zdjęcia. Miał dotykać dziewczynkę w miejsca intymne

Poznańscy policjanci proszą o pomoc w znalezieniu mężczyzny, który podejrzewany jest o „dopuszczenie się innej czynności seksualnej wobec osoby małoletniej. Ktokolwiek widział podejrzanego proszony jest o kontakt z prowadzącym sprawę z komisariatu Poznań-Północ.

Mężczyzna miał dotykać małoletnią dziewczynkę

Jak informuje policja, do zdarzenia doszło 22 września około godziny 12:20 w Parku Tadeusza Kasserna na Osiedlu Bolesława Chrobrego w Poznaniu. – Tam do dziewczynki podszedł nieznany jej mężczyzna, chwycił ją i dotknął w miejsce intymne, wypowiadając przy tym słowa o charakterze seksualnym – relacjonuje mł. asp. Marta Mróz z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Dotychczas po zabezpieczeniu monitoringu policjanci ustalili, że podejrzany mężczyzna miał oddalić się w kierunku pobliskiego bloku, a następnie wsiąść do tramwaju. Właśnie z tego nagrania funkcjonariusze zabezpieczyli wizerunek poszukiwanego. Niestety nadal nie udało się ustalić jego tożsamości, przez co śledczy we współpracy z prokuratorem zdecydowali się na publikację jego wizerunku.

Policja poszukuje mężczyzny z nagrania

– Jest to mężczyzna w wieku około 40-50 lat, 165-175 cm wzrostu, normalnej budowy ciała, bez widocznych znaków szczególnych. W dniu zdarzenia ubrany był w szary T-shirt z czerwonym napisem BANE na piersi, czarne długie spodnie oraz czarne buty. Na głowie miał ciemną czapkę z daszkiem oraz posiadał ze sobą czarno-niebieski plecak – informuje mł. asp. Marta Mróz.

Osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami. Nawiązać można go bezpośrednio z prowadzącym sprawę pod numerem tel. 47 77 146 67, bądź z dyżurnym jednostki pod numerem tel. 47 77 146 11 lub 47 77 146 17. Kontaktować się można także przez numer alarmowy 112.

