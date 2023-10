Morawiecki potwierdza pogłoski. Tusk poznał rywala z PiS w debacie TVP

Premier Mateusz Morawiecki potwierdził pojawiające się od wczoraj wieczorem pogłoski: to on będzie reprezentował Prawo i Sprawiedliwość w debacie przedwyborczej na antenie TVP. Dzień wcześniej udział zapowiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Były premier zaapelował równocześnie do Jarosława Kaczyńskiego, żeby to on stanął do dyskusji.

Donald Tusk zapowiedział, że osobiście stawi się w Telewizji Polskiej podczas spotkania z wyborcami. To pierwszy od lat moment, gdy przewodniczący Platformy Obywatelskiej będzie miał okazję wystąpić w TVP w programie na żywo. Politycy Koalicji Obywatelskiej przez pewien czas bojkotowali publicznego nadawcę zarzucając mu jednostronność i działanie na polityczne zlecenie. W trakcie kampanii, podczas burzliwej konferencji, na którą wtargnął pracownik TVP Michał Rachoń, odwiesili bojkot.

Debata w TVP. Kaczyński odmówił Tuskowi

Ogłaszając zamiar przyjścia do TVP, Donald Tusk od razu zaprosił do debaty swojego głównego konkurenta – Jarosława Kaczyńskiego. Od paru miesięcy lider PO wzywał przewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości do starcia 1:1. Sztabowcy PiS-u odsyłali jednak Tuska do jego „politycznego mocodawcy” – przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej (w skład której wchodzą m.in. PO i PSL – red.) Manfreda Webera.

Także tym razem Tusk dostał odmowną odpowiedź. Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Kazimierzy Wielkiej zadeklarował, że 9 października będzie w trasie. – Mam już zapowiedziane spotkanie w Przysusze w sprawie wsi, bezpiecznej wsi – oświadczył. – Co wybrać? Czy rozmowę z kłamczuchem, jeszcze do tego człowiekiem zupełnie zależnym od innych, wiadomo od kogo. No żeby to chociaż był Weber. Ale on? No i jednak wybrałem Przysuchę – powiedział Kaczyński.

Kto przyjdzie na debatę?

Z godziny na godzin klaruje się obraz przedwyborczej debaty. Kogo zobaczymy 9 października poza Donaldem Tuskiem i Mateuszem Morawieckim? Wiadomo już, że Konfederację będzie reprezentować Krzysztof Bosak, a Lewica zapowiada, że „będzie miała twarz kobiety” .

Poza tymi ugrupowaniami w debacie zaprezentują się przedstawiciele Trzeciej Drogi i Bezpartyjnych Samorządowców. Koalicję PSL-u i Polski 2050 na debacie reprezentował będzie Szymon Hołownia. „Ja w tym dniu będę nieopodal Przysuchy, by Jarosław Kaczyński czuł nasz oddech na plecach. Powodzenia Szymon, zło i hejt prawdą zwyciężymy!” – zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kiedy debata wyborcza w TVP?

Debata w Telewizji Polskiej odbędzie się w poniedziałek 9 października. Każdy komitet ma dostać w sumie siedem minut do wykorzystania i dodatkowo 60 sekund na tzw. swobodną wypowiedź. Kandydaci mają odpowiedzieć na sześć pytań. Debatę poprowadzą Michał Rachoń oraz Anna Bogusiewicz-Grochowska.

