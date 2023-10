Mariusz Błaszczak nie dotarł na naradę NATO. Miał ważniejsze zajęcia?

Środa 11 października była dla ministrów obrony państw NATO bardzo pracowitym dniem. W Brukseli rozpoczęła się bowiem dwudniowa narada. Jednym z poruszanych tematów była wojna w Izraelu. Wcześniej zorganizowano spotkanie tzw. Grupy Kontaktowej około 50 krajów, na czele ze Stanami Zjednoczonymi.

Ważna narada NATO bez Mariusza Błaszczaka

W czasie narady doszło także do pierwszego spotkania Rady NATO-Ukraina, która została powołana podczas szczytu NATO w Wilnie. Szef Sojuszu Jens Stoltenberg podkreślał, że wsparcie wojskowe dla Ukrainy powinno zostać zwiększone, szczególnie jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą. – Ona jest kluczowa, żeby chronić miasta, gospodarkę, infrastrukturę krytyczną. W ten sposób Ukraińcy mogą sami sobie pomagać – jeśli gospodarka działa, to działają inne rzeczy – mówił szef NATO.

Na ważnych spotkaniach w Brukseli pojawili się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Zabrakło natomiast Mariusza Błaszczaka. Polskę reprezentuje ambasador RP przy NATO Tomasz Szatkowski. Minister obrony narodowej zamiast na naradzie NATO pojawił się na poligonie w Nowej Dębie, gdzie m.in. zatwierdził umowy na dostawy sprzętu dla wojska i wręczył certyfikaty dowódcom 18. Pułku Przeciwlotniczego z Zamościa i 18. Pułku Artylerii z Nowej Dęby.

– Od kilku lat na wyposażenie Wojska Polskiego trafia nowoczesna broń. Jeżeli do tego dodamy również nowe jednostki wojskowe, które budujemy, szczególnie na wschód od Wisły, jeżeli do tego dodamy również tysiące młodych ludzi, którzy decydują się na przystąpienie do Wojska Polskiego, to w rezultacie mamy zapewnienie bezpieczeństwa Polsce – mówił szef MON.

Wieczorem Mariusz Błaszczak przyjechał do Wołomina na specjalny pokaz jednego z odcinków serialu „Reset”. Wystąpił także w „Gościu Wiadomości” w TVP.

Donald Tusk ostro o nieobecności Mariusza Błaszczaka

Suchej nitki na zachowaniu ministra obrony narodowej nie zostawił Donald Tusk. – Kompletny chaos w siłach zbrojnych, spotykają się ministrowie państw NATO w Brukseli, żeby rozmawiać o wspólnym działaniu, reakcjach na wojnę w Gazie i sytuację na Bliskim Wschodzie. Wszyscy tam się spotkali, tylko Błaszczaka nie było, bo Błaszczak prowadził kampanię wyborczą – mówił szef PO. – On dzisiaj będzie w telewizji rządowej rozmawiał o jakichś propagandowych filmikach, w czasie, gdy całe NATO dyskutuje, jak wspólnie przeciwdziałać niebezpieczeństwu, które może również dotknąć nasz kraj – komentował były premier.

Zwróciliśmy się do MON z pytaniem o powody nieobecności Mariusza Błaszczaka na spotkaniu szefów resortów obrony państw NATO. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

