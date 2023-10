Policjanci widzieli w lesie poszukiwanego Grzegorza Borysa? Dwa kluczowe sygnały

Biorący udział w poszukiwaniach Grzegorza Borysa mieli przynajmniej dwa sygnały, że może on przebywać w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym – wynika z nieoficjalnych ustaleń Polskiej Agencji Prasowej.

Policjanci mieli „widzieć w lesie postać człowieka, która zniknęła im z oczu”. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna uciekł. „Drugi sygnał zarejestrował śmigłowiec penetrujący teren parku – prawdopodobnie postać człowieka, która nagle zniknęła z kamery termowizyjnej, jakby zapadła się pod ziemię” – przekazał PAP nieoficjalnie oficer policji zaangażowany w poszukiwania.

Zabójstwo 6-latka. „Zacieranie śladów, zakłócanie pracy psów”

W tym samym czasie pojawił się także oficjalny komunikat pomorskiej policji. Funkcjonariusze ponowili apel, aby zrezygnować ze spacerów po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, zwłaszcza w rejonie Chwarzna i Karwin. „Trwa akcja poszukiwawcza. Spacerowanie po lesie, zwłaszcza z psami powoduje zacieranie śladów i zakłóca pracę psów policyjnych. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo” – przekazała policja.

Chociaż służby w swoich komunikatach podkreślają, że szuka żywego, równolegle pojawiają się spekulacje, że mężczyzna mógł popełnić samobójstwo. Ten drugi wariant odrzuca w rozmowie z „Wprost” insp. Marek Dyjasz. – Moim zdaniem nie popełnił samobójstwa – ocenia ekspert.

Alert RCB. Chodzi o poszukiwania Grzegorza Borysa

– Grzegorz Borys to wojskowy. Ten człowiek może nie jest obeznany z formami i technikami ukrywania się, ale wie, jak działa resort siłowy. Jest przygotowany w sposób mentalny i sprawnościowy do tego, żeby się ukrywać. On w tej chwili igra z organami ścigania. Powiem szczerze: bawi się z nimi. Mam nadzieję, że szybko nastąpi zatrzymanie. Oby to nie był kazus Jacka Jaworka – analizuje nasz rozmówca.



W sprawie poszukiwań wysłano w środowy wieczór Alert RCB. „Uwaga! Policja prowadzi w Gdyni poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb i nie wchodź do lasu na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego” – przekazano.

