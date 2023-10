Odprawią mszę, żeby przeprosić za Halloween. Wojownicy Maryi mają jasny cel

Duchowni z Bazyliki Bożego Ciała w Krakowie wstawili na Facebooka zaproszenie do udziału w mszy św, która odbędzie się 31 października o godzinie 21.00. Data nie jest przypadkowa, podczas mszy Wojownicy Maryi chcą przeprosić za Halloween.

– On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata – zapraszają cytatem z Pisma Świętego do udziału we mszy św duchowni.

W Krakowie przeproszą za Halloween

Przebłagalna eucharystia ma dotyczyć wszystkiego co wiąże się z Halloween. Wojownicy Maryi chcą przeprosić za wydrążanie dyni, przebieranie się, a także za zbieranie cukierków i innych słodkości.

Jak przypomina wyborcza.pl z roku na rok rośnie zainteresowanie halloweenowymi imprezami. Nie tylko dzieci bawią się w Halloween, coraz częściej można wziąć udział w przebieranych imprezach dla dorosłych. Z takimi imprezami nie zgadza się Kościół, jak i osoby z nim związane. Bardzo często Halloween utożsamiane jest z satanizmem.

Wojownicy Maryi organizują przebłagalną mszę za Halloween

Mszę przepraszającą za Halloween organizuje kościół pw. Bożego Ciała w Krakowie oraz Wojownicy Maryi – portal wyborcza.pl zauważa, że jest to męska grupa modlitewna, której założycielem jest ks. Dominik Chmielewski. Jeszcze rok temu Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu ostrzegała przed naukami ks. Chmielewskiego, twierdząc, że zawiera w sobie elementy sekty.

Chmielewski uważa, że współczesny świat dosięgnął takiego dna zepsucia, że Bóg nie jest już w stanie temu zaradzić. Większość ludzi idzie do piekła, a jedynym ocaleniem jest Maryja, która przygotowuje armię wojowników. Tylko ona będzie w stanie ocalić Boży porządek w świecie.

Duchowny bardzo często mówi też o „rasach aniołów", sięga po wątki militarne. W dodatku jak zauważa portal wyborcza.pl Wojownicy Maryi wykonują dla siebie różańce z metalowych kulek i linki spadochronowej.

