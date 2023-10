Donald Tusk złożył „meldunek od serca”. Zapowiedział wyjątkowe spotkanie

– Pamiętacie? Zwyciężymy, rozliczymy, naprawimy ludzkie krzywdy i pojednamy. Pierwszy punkt dzięki wam został załatwiony. Nie martwcie się – i wy i ja dobrze wiemy, że 248 to więcej niż 194 – powiedział Donald Tusk na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

W ten sposób szef Koalicji Obywatelskiej odniósł się do rezultatu wyborów do Sejmu, w wyniku których opozycja zdobyła 248 mandatów i ma zdecydowaną większość.

Umowa koalicyjna coraz bliżej?

W dalszej części nagrania Donald Tusk przedstawił krótki meldunek z rozmów między przyszłymi koalicjantami, czyli KO, Trzecią Drogą i Lewicą. – Rozmowy idą świetnie, jesteśmy przygotowani do utworzenia rządu. Mogę mówić tylko dobrze rzeczy o partnerach, z którymi rozmawiam – przekazał.

Wcześniej polityk mający znać kulisy rozmów pomiędzy przedstawicielami opozycji poinformował PAP o bliskim terminie podpisania umowy koalicyjnej. Jak zapewniał, rozmowy nadal trwają i przebiegają w dobrej atmosferze. – Pewnie w poniedziałek podpiszemy umowę koalicyjną – powiedział, mając na myśli datę 6 listopada.

Donald Tusk zapowiedział spotkanie z wyborcami

Jednocześnie szef KO przyznał, że tęskni za spotkaniami z wyborcami. – Gabinety gabinetami, rozmowy rozmowami, ale chcę wrócić do was, uczciwie opowiedzieć o wszystkim, co się działo w ostatnich dniach i odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. Będę we Wrocławiu, w Jagodnie, w poniedziałek o godzinie 18 – zapowiedział.

Miejsce, o którym wspomniał szef KO, nie jest przypadkowe. Jagodno to wrocławskie osiedle, które zasłynęło ogromnymi kolejkami do lokalu wyborczego. Niektórzy wyborcy czekali aż do 3 w nocy na możliwość oddania głosu. Pod lokal wyborczy dowożone były ciepłe posiłki, herbata oraz koce.

