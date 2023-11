Moskwa zamówiła mszę dziękczynną. Lasy Państwowe miały zapewnić frekwencję?

Do szczegółów zamówionej przez Moskwę mszy odprawionej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie dotarli dziennikarze Wirtualnej Polski. Z ich ustaleń wynika między innymi, że na mszę zaproszeni zostali wszyscy regionalni dyrektorzy Lasów Państwowych. Zaproszenia dla nich rozsyłał dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica.

„Uprzejmie przekazuję zaproszenie Pani Minister Anny Moskwy na uroczystą Mszę, która odbędzie się 8 listopada br. o godzinie 18 w Świątyni Opatrzności Bożej w podziękowaniu za pracę resortu oraz jednostek podległych i nadzorowanych” – czytamy w treści przesłanego na ręce dyrektorów zaproszenia.

Odpust zupełny

WP informuje również, że podczas w świątyni modliło się kilku księży, a z ambony padły słowa: "Niech to błogosławieństwo będzie pociechą dla Was i pomocą dalszej pracy dla ojczyzny". Ponadto ksiądz odprawiający mszę zaproponował zebrany w świątyni uzyskanie odpustu zupełnego, czyli darowania wiernemu przez boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty.

Rzecznik kierowanego przez minister Annę Moskwę resortu klimatu i środowiska, komentując mszę w Świątyni Opatrzności Bożej podkreślił, że byłą to prywatna inicjatywa, którą Moskwa zorganizowała w swoim czasie wolnym. Jak się jednak okazało w piśmie rozesłanym do dyrektorów regionalnych Lasów Państwowych przez Józefa Kubicę, zabrakło informacji o nieformalnym charakterze wydarzenia.



Z treści zaproszenia wynika że dyrektorowi generalnemu LP zależało na obecności jak największej reprezentacji podległej mu instytucji. „Wyrażając nadzieję na liczbą reprezentację Lasów Państwowych w tej uroczystości zachęcam Państwa do udziału, a także proszę o przekazanie zaproszenia podległym pracownikom” – napisał Kubica.

