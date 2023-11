Bortniczuk nie owijał w bawełnę. Zdradził, jaką instrukcję otrzymali posłowie PiS

13 listopada Sejm podczas pierwszego posiedzenia X kadencji wybrał swojego marszałka, którym został Szymon Hołownia. Kolejną decyzją był wybór wicemarszałków Sejmu, którzy razem z marszałkiem tworzą prezydium Sejmu. Te stanowiska objęli: Dorota Niedziela (KO), Monika Wielichowska (KO), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Włodzimierz Czarzasty (Lewica) oraz Piotr Zgorzelski (PSL).

Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało swojego wicemarszałka. Zgłoszona przez PiS kandydatura Elżbiety Witek nie zyskała aprobaty sejmowej większości. Poparło ją 203 posłów a 252 zagłosowało przeciw. Od głosu wstrzymało się trzech polityków.

Piłkarska metafora Kamila Bortniczuka

W rozmowie z RMF FM Kamil Bortniczuk przyznał, że politycy PiS otrzymali przed głosowaniem specjalną instrukcję. – Głosowaliśmy tylko na Krzysztofa Bosaka i uważam, że to błąd. To oczywiście był efekt emocji, które zostały wywołane w Sejmie. Uważam, że ta instrukcja do głosowania, która do nas przyszła, była błędem – komentował.

Polityk posłużył się także sportową metaforą. Stwierdził, że „PiS jako klub tworzy pewną drużynę i jego rozum mówił mu, że popełniono błąd, czyli że trener wskazał błędną taktykę na ten fragment meczu”. – Ale drużyna polega na tym, że jak się w niej jest, to się do tej taktyki dostosowuje, nawet jeżeli myśli się, że ona jest błędna. Polityka jest bardzo podobna do sportów drużynowych i trzeba grać w drużynie — podkreślił odchodzący minister sportu.

Zdaniem Kamila Bortniczuka ten błąd był podyktowany wystąpieniami poszczególnych reprezentantów partii opozycyjnych, którzy wprost mówili, że nie poprą Elżbiety Witek w tym głosowaniu.

