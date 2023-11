Zespół śledczy ws. Giertycha trampoliną do kariery? Awansował kolejny prokurator

Lubelski prokurator Jarosław Król awansował z Prokuratury Okręgowej do Prokuratury Regionalnej – informuje Onet. Informacji na ten temat brakuje jednak na oficjalnych stronach. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że nie jest to „zwykły prokurator”.

– Jarosław Król jest w grupie prokuratorów, która prowadzi śledztwo w sprawie Polnordu i Romana Giertycha. Środowisko odbiera to jako nagrodę za bycie w tej grupie – usłyszeli od informatora dziennikarze Onetu.

Szybka kariera Jarosława Króla

Prokurator Jarosław Król największą karierę miał zacząć robić po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. W 2019 roku będąc szefem Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ został delegowany do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, a zaledwie rok później miał już tytuł prokuratora okręgowego.

Teraz ponownie awansował. Dotychczas mógł się obawiać o odwołanie podczas ewentualnych zmian na wyższych szczeblach, jednak aktualnie, zdaniem rozmówcy Onetu, „już nie ma takiego problemu”. – Oczywiście taki prokurator zawsze może zostać "zdegradowany", jednak zawsze będzie miał tytuł i wyższą pensję – usłyszał Onet.

Awansów w prokuraturze było więcej

Zespołem śledczym ws. Romana Giertycha i Polnordu kieruje Jerzy Ziarkiewicz. Portal przypomina, że on również dość szybko awansował po stopniach kariery – wystrzeliła ona po dojściu do władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. W 2015 roku był on szeregowym prokuratorem, dziś jest szefem Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Na awans czekać ma także szef Prokuratury Okręgowej w Lublinie Robert Malicki. – To kolega Ziarkiewicza z Zamościa – słyszy od rozmówcy Onet. Inny informator twierdzi, że Malicki wręcz już awans otrzymał.

Nominację do prokuratury otrzymał on w 2016 roku, a cztery lata później objął stanowisko szefa Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Zdaniem dziennikarzy awans może być powiązany z jego decyzją ws. odstąpienia od skierowania do Sądu Rejonowego wniosku o ukaranie Zbigniewa Ziobro w związku z agitacją wyborczą, do której miało dojść w 2019 roku w Zamościu.

Czytaj też:

Giertych zawiadomił prokuraturę ws. Ziobry i Kamińskiego. Chce dla nich 6-7 lat więzieniaCzytaj też:

Czekał ponad 1000 dni na odpowiedź Ziobry. Teraz sąd go przeprasza