Danuta Holecka żegna się z "Wiadomościami". Kiedy poprowadzi ostatni program?

Według ustaleń portalu Gazeta.pl, dziennikarka sama podjęła decyzję o zakończeniu swojej pracy w "Wiadomościach". Ma to nastąpić 13 grudnia. Ten dzień, prawdopodobnie zbiegnie się z zaprzysiężeniem rządu Donalda Tuska, który zapowiadał znaczne zmiany w TVP i Polskim Radiu po przejęciu władzy.

Danuta Holecka jednak odejdzie z "Wiadomości" i TVP

Mimo że w grafiku na styczeń widnieje nazwisko Holeckiej, portal Wirtualnemedia.pl potwierdził informacje od pracownika TVP Info, który pozostaje anonimowy i sugeruje, że jest to jedynie element taktyki dziennikarki, przygotowującej się do odejścia.

– Skoro wie się, że praca tutaj i tak się zakończy, to naturalne jest, że chce się samemu wykonać uprzedzający ruch – powiedział pracownik TVP anonimowo dla Gazeta.pl.

Inny portal, naTemat, doniósł, że Holecka opuści TVP za porozumieniem stron, z rocznym okresem wypowiedzenia. Jednak sama dziennikarka stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom w rozmowie z Onetem. Gdy zapytano ją o możliwość odejścia, odpowiedziała, że nie ma obowiązku komentowania tych spekulacji.

Ile zarabia Danuta Holecka w TVP?

Danuta Holecka jest nie tylko prowadzi, ale także szefuje programowi „Wiadomości”. Z TVP jest na umowie B2B. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z września 2020 roku, dziennikarka otrzymywała 46 tys. zł netto miesięcznie za prowadzenie 10-11 wydań programu. Umowa podpisana na początku tego roku do połowy 2025 roku podniosła tę stawkę do 50 tys. zł. Holecka posiada również umowę etatową z Telewizją Polską. W przyszłym roku skończy 56 lat, co oznacza, że wejdzie w okres ochronny przed emeryturą, chroniący ją przed zwolnieniem.

Dziennikarka pełni funkcję szefowej „Wiadomości” od 1 maja 2019 roku, a w TVP pracuje od 1993 roku. Jej kariera w mediach rozpoczęła się jako prezenterka, a następnie prowadziła różne wydania „Wiadomości” na przestrzeni lat.

