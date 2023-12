Kaczyński musi się pilnować. Hołownia: W razie potrzeby, wezwę go na dywanik

Szymon Hołownia uważa, że regulamin Sejmu wymaga rewizji, bo jest zlepkiem „skamielin z ostatnich 30 lat demokracji”. Podkreślił jednak, że do sprawnej pracy izby wystarczyłoby, by posłowie stosowali się do już istniejących przepisów. – Regulamin w dłuższej perspektywie fundamentalnie wymaga przepracowania (…). Natomiast nie jest tak, że dziś nie da się „na nim” pracować. Wystarczy go stosować. Trzeba iść krok po kroku – powiedział w rozmowie z Rzeczpospolitą.

Groźby pod adresem Hołowni

Lider Polski 2050 powiedział także, że jego praca wzbudziła w niektórych posłach chęć buntu. Część z nich miała mu zagrozić sabotażem pracy Sejmu.

– Niektórzy posłowie z prawej strony sali grożą mi już w rozmowach – a prowadzę takie – blokadą mównicy, organizowaniem alternatywnego Sejmu w Sali Kolumnowej czy wręcz powtórzeniem ataku na Kapitol – relacjonował.

Dodał jednak, że podchodzi do takich gróźb ze spokojem, a w razie konieczności postara się ochłodzić atmosferę, zwołując Konwent Seniorów. – A jeśli to nie wystarczy – są trzy ścieżki, jakie ma marszałek prowadzący obrady: przywołanie do rzeczy, do porządku i stwierdzenie, że poseł narusza powagę Sejmu. To się może skończyć wykluczeniem z obrad, karami finansowymi, to jest dla posłów realnie dotkliwe – podkreślił.

Kaczyński na dywanik?

Przy rozmowie o niesfornych posłach, Hołownia został zapytany, czy wezwałby na dywanik prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. – Tak, oczywiście. Poproszę go, jeżeli będzie to konieczne, ale na razie współpraca akurat z posłem Kaczyńskim przebiega bez zarzutu – zaznaczył.

Dodał, że Kaczyński, nie przekracza granic regulaminu, czego nie można powiedzieć o innych posłach. – Mieliśmy do tej pory dwie wymiany zdań w izbie, obie były niekonfrontacyjne, pozbawione agresji. Są inni posłowie, którzy te granice przekraczają, i nie będę miał żadnych wątpliwości, gdy trzeba będzie używać wszystkich dostępnych narzędzi – powiedział Szymon Hołownia.

