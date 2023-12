Abp Gądecki krytycznie o podpisie Andrzeja Dudy. „Jak pójście za tłumem”

Jeszcze przed podpisaniem przez prezydenta ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski starał się odwieść go od tego pomysłu. Abp Stanisław Gądecki napisał list do prezydenta.

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o odmowę podpisania ustawy z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i przekazanie jej do ponownego rozpoznania przez Sejm lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego” – apelował abp Gądecki. Prezydent podpisał jednak ustawę.

Abp Gądecki o in vitro. Krytykuje podpis prezydenta

Abp Gądecki odniósł się do tego w TVN24. Stwierdził, że ludzie nie rozumieją wątpliwości etycznych związanych z in vitro.

– W podobny sposób problem traktuje pan prezydent, myśląc o tym, że lepiej, żeby były dzieci, niż żeby tych dzieci nie było – mówił.

Według abp., „to wskazuje też na niezrozumienie całego problemu, który, niestety, do tej świadomości chrześcijańskiej nie dotarł”. – Być może to jest za szybko. Być może potrzeba więcej czasu, żeby wytłumaczyć i tego pozytywnego rezultatu się spodziewać. Praktycznie ta decyzja prezydenta wygląda tak, jakby (to było) pójście za głosem tłumu, bez oglądania się na same kwestie bioetyczne – stwierdził.

Po podpisaniu ustawy na oficjalnej stronie prezydenta opublikowano krótki komunikat. „Podejmując decyzję o podpisaniu ustawy z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będącej inicjatywą obywatelską, Prezydent brał pod rozwagę fakt, że metoda in vitro w ocenie części społeczeństwa budzi wątpliwości natury etycznej” – czytamy.

Jedną z największych wątpliwości etycznych Kościoła wokół in vitro jest mrożenie zarodków. W trakcie procedury dochodzi bowiem do zapłodnienia większej ilości komórek jajowych niż można za jednym razem przenieść do jamy macicy. Celem jest zwiększenie skuteczności zapłodnienia pozaustrojowego i zabezpieczenie zarodków do kolejnego transferu, w przypadku nieudanej procedury. Dlatego niewykorzystane zarodki zamraża się, o czym więcej pisaliśmy tutaj.

