Abp Gądecki napisał do Dudy: In vitro to produkcja i eksperymentowanie

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o odmowę podpisania ustawy z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i przekazanie jej do ponownego rozpoznania przez Sejm lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego” – napisał abp Stanisław Gądecki w liście do prezydenta Andrzeja Dudy.

Produkcja i eksperymentowanie

W treści listu Gądecki zwraca uwagę, że kościół katolicki nie może poprzeć rozwiązania godzącego w ideę ochrony życia. „Ludzkie życie jest wartością podstawową i niezbywalnym dobrem. Domaga się zatem bezwzględnej ochrony, a więc niezależnie od okresu i jakości życia człowieka. Metoda in vitro tymczasem jest eksperymentowaniem na człowieku, jego swoistą 'produkcją' stanowiącą 'formę zawładnięcia życiem ludzkim'” – napisał

Arcybiskup podkreśla, że kościół jest świadomy, jak „ciężką próbą” jest niepłodność i podkreśla, że w związku z tym pomoc państwa jest niezbędna. „Konieczne jest stworzenie narodowego programu prawdziwego leczenia niepłodności. Współczesna medycyna wskazuje bowiem jasno, że usunięcie medycznych lub psychologicznych przyczyn niepłodności daje znacznie większe szanse na urodzenie zdrowego dziecka niż procedury sztucznie wspomaganego rozrodu” – czytamy.

Mimo wygłoszonej opinii, że metoda in vitro to „produkcja” i „eksperymentowanie na człowieku”, Gądecki zdobył się jednak na stwierdzenie, że dzieci poczęte tą metodą zasługują na szacunek. „Każde z dzieci poczęte metodą in vitro stworzone jest na 'obraz i podobieństwo' Boga i obdarzone przyrodzoną ludzką godnością. Każde należy przyjąć z miłością i szacunkiem, na który zasługują tak samo jak dzieci poczęte naturalnie” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

