Biskupi grzmią po wyroku TSUE. „Rodzi nastroje antyeuropejskie”

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, państwa Wspólnoty mają obowiązek uznać związek osób tej samej płci, zawarty zgodnie z prawem kraju UE. Oparto się w tym wypadku na swobodzie przemieszczania się i pobytu w UE.

TSUE i związki jednopłciowe. Biskupi krytyczni

Z takim rozstrzygnięciem nie zgodziło się Prezydium Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE). Duchowni zwracali głównie uwagę na instytucję małżeństwa, która w wielu krajach członkowskich definiowana jest jako związek kobiety i mężczyzny.

„Przepisy dotyczące małżeństwa należą do kompetencji państw członkowskich i prawo UE nie może uszczuplać tej kompetencji” – przypominali biskupi. „Państwa członkowskie są zatem wolne w decydowaniu, czy zezwolić na małżeństwa osób tej samej płci na gruncie swojego prawa krajowego, czy też nie” – dodawali w komunikacie.

Zdaniem COMECE, najnowszy wyrok zamiast chronić wrażliwe elementy krajowych systemów prawnych, to osłabia ich znaczenie. Według nich orzeczenie TSUE może zwiększać presję na zmianę prawa rodzinnego poszczególnych krajów.

„Wymaga ono również wprowadzenia procedur uznawania, a nawet w razie potrzeby nakazuje niestosowanie odpowiednich przepisów krajowych. Orzeczenie to faktycznie tworzy konwergencję skutków w zakresie prawa małżeńskiego, mimo że Unia nie posiada mandatu do harmonizacji prawa rodzinnego” – podkreślali biskupi.

Biskupi piszą o nastrojach antyeuropejskich

W komunikacie stwierdzano też, że nowy wyrok podważa zasadę pewności prawa, bo kraje członkowskie będą miały coraz większe trudności ze stwierdzeniem, które elementy prawa rodzinnego pozostają w sferze ich autonomii. Sugerowali, że możliwe są kolejne ingerencje w prawo rodzinne.

„Wreszcie, pamiętając o trudnym kontekście, w jakim obecnie znajduje się Unia Europejska – również w odniesieniu do jej postrzegania w różnych krajach – nie dziwi fakt, że tego rodzaju orzeczenia rodzą nastroje antyeuropejskie w państwach członkowskich i mogą być łatwo instrumentalizowane w tym celu” – podsumowano.

