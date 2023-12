Polacy oddalają się od Kościoła? Opublikowano najnowszy raport

Raport Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego publikuje co roku. W najnowszym policzono, że w 2022 roku na niedzielne msze święte uczęszczało 29,5 proc. zadeklarowanych katolików. Do komunii świętej przystępowało jedynie 13,9 proc. W 2021 roku na msze uczęszczało 28,3 proc. katolików, zaś komunię przyjmowało 12,9 proc. Był to jednak rok pandemicznych obostrzeń. Dla porównania w 2019 roku co niedzielę do kościoła chodziło 36,9 proc. katolików, a komunię świętą przyjmowało 16,7 proc.

Dane nie odnoszą się do ogółu społeczeństwa, a jedynie do ogólnej liczby zobowiązanych, czyli katolików powyżej 7. roku życia. Nie uwzględnia się również osób obłożnie chorych oraz osób starszych o ograniczonych możliwościach poruszania.

„Polacy nie wrócili do kościołów w takiej liczbie, jak przed pandemią”

Podczas konferencji, na której zaprezentowano dane, podkreślano, że było to pierwsze badanie przeprowadzone po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią. – To nie jest tak, że już się pozbieraliśmy po pandemii. Dotyczy to również innych instytucji. Polacy nie wrócili do kościołów w takiej liczbie, jak przed pandemią, aczkolwiek dostrzegalne jest pewne odbicie – mówił kierownik Katedry Metodologii i Teorii Socjologicznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW Krzysztof Koseła, cytowany przez portal bankier.pl.

Z kolei dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego dr Marcin Jewdokimow zauważa, że „w prezentowanych liczbach dostrzegalne jest długie wychodzenie z pandemii”.

Spada liczba katolików w Polsce

Jednak spadek liczby wiernych wyraźnie widoczny był w Narodowym Spisie Powszechnym, który przeprowadzono w 2021 roku. Wynika z niego, że za katolików uważa się 71,3 proc. Polaków, czyli nieco ponad 27 milionów osób. W 2011 roku jako katolicy zadeklarowały się 33 miliony osób.

Czytaj też:

Koniec religii w szkołach? Terlikowski dla „Wprost”: To nie decyzje minister są zagrożeniemCzytaj też:

Gosek-Popiołek dla „Wprost”: Krzyża w Sejmie być nie powinno, ale to nie jest nasz najważniejszy problem