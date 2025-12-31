Pielgrzymowali na Jasną Górę. Modlili się w intencji obecności lekcji religii w szkołach

We wtorek 30 grudnia odbyła się pielgrzymka członków oraz sympatyków Stowarzyszenia Katechetów Świeckich na Jasną Górę. Podczas Apelu Jasnogórskiego zawierzono Matce Bożej Częstochowskiej SKŚ oraz podejmowane przez stowarzyszenie działania. W Akcie Zawierzenia podziękowano za dwa lata nieustannej opieki nad Stowarzyszenia Katechetów Świeckich i nad wspólnie realizowanym dziełem – troską o wychowanie dzieci i młodzieży do wartości.

Przyniesiono również sprawę obywatelskiego projektu ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole”, który „zrodził się z odpowiedzialności za przyszłość polskiej szkoły”. „Wdzięczni za doświadczenie jedności i wsparcia tysięcy ludzi dobrej woli — wierzących i niewierzących — zawierzyliśmy również wszystkich, którzy decydują o dalszych losach projektu, prosząc o mądre decyzje służące dobru wspólnemu” – podkreśliło SKŚ we wpisie w mediach społecznościowych.

Świeccy katecheci na Jasnej Górze. Modlitwa o obecność lekcji religii w szkołach

Modlono się również w intencji obecności lekcji religii w szkołach. „Jako osoby świeckie, posłane do szkół na mocy misji kanonicznej, chcemy nadal działać w jedności z Kościołem, w duchu synodalności i odpowiedzialności za młode pokolenie” – czytamy. Na koniec podziękowano wszystkim za obecność na Jasnej Górze i tym, którzy łączyli się duchowo.

Projekt ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole” w krótkim czasie zebrał ponad pół miliona podpisów obywateli. Po pierwszym czytaniu we wrześniu został skierowany do Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Polityki Regionalnej i Samorządu Terytorialnego. Na ten moment pozostaje w sejmowej „zamrażarce”. SKŚ podkreśliło, że w tej sprawie podejmuje działania na wielu poziomach: parlamentarnym, prezydenckim, medialnym i społecznym.

