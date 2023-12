Taka wigilia odbyła się w Sejmie po raz pierwszy. Wzięło w niej udział kilkaset osób

Spotkanie wigilijne dla osób potrzebujących rozpoczęło się w piątek o godzinie 12. Nową tradycję wprowadził do Sejmu marszałek Szymon Hołownia. – Chcemy być z tymi ludźmi, którzy źle się mają, którzy weszli w jakieś życiowe zakręty. Mam nadzieję, że będzie to dobra przedświąteczna tradycja, która zagości tu na stałe – zapowiadał we wtorek podczas konferencji prasowej. Zaproszenie na spotkanie otrzymało około 500 osób. Wśród gości były zarówno osoby z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, kryzysie migracyjnym jak i przedstawiciele organizacji działających na ich rzecz.

„Święta to czas, w którym nikt nie powinien być sam. Wspólnota, także ta narodowa, to dbanie o siebie nawzajem. To fundament, na którym możemy budować solidarne, odpowiedzialne i nowoczesne społeczeństwo. Szczególne wsparcie należy się osobom, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej” – podkreślono w zaproszeniu.

Hołownia: Będę robił wszystko, żeby te spotkania stały się tradycją

Podczas piątkowego spotkania marszałek Hołownia podzielił się z gośćmi opłatkiem, odbyło się też wspólne kolędowanie, któremu ton nadawał Paweł Domagała. – Chciałbym, żeby to spotkanie tutaj było jasnym sygnałem, że polityka, demokracja to nie jest rzecz dla uprzywilejowanych. To jest rzecz, która w swoim sercu ma mieć tych, którzy są wykluczani, którym się źle dzieje, a nie tylko dobrze – mówił marszałek Sejmu.

– Wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie, mamy ten sam status. Wiecie dlaczego? Raz jeszcze to powtórzę. Bo ktoś nas kocha, bo my kogoś kochamy – dodawał. - Wszyscy jesteśmy, zanurzając się w te święta, tymi samymi ludźmi, choć mamy różne historie. Czujcie się tu jak u siebie, spotkajmy się, połammy się opłatkiem, a ja, póki tutaj będę, a będę chyba niedługo, będę robił wszystko, żeby te spotkania stały się tradycją – zapewniał Hołownia.

