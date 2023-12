Nowy rząd ma plan na ułatwienie negocjacji z Dudą. Tusk gotowy zaangażować się osobiście

Sejm przyjął w środę 20 grudnia uchwałę ws. odpolitycznienia KRS. Wezwano w niej do zaprzestania działalności Krajowej Rady Sądownictwa. Wirtualna Polska podała, że Ministerstwo Sprawiedliwości w styczniu zaprezentuje projekt ustawy ws. zmiany sposobu wyboru piętnastu członków KRS. Kilka nowelizacji ma ułatwić negocjacje z Andrzejem Dudą. Zmiana nie powinna wywołać skrajnych kontrowersji w Pałacu Prezydenckim.

Donald Tusk ma być gotowy, aby osobiście przekonywać prezydenta do proponowanych rozwiązań. Pałac Prezydencki stawia jednak swoje warunki i bezwzględnie nie godzi się na kwestionowanie statusu sędziów powołanych na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Ta sprawa ma być rozwiązana w odrębnym projekcie ustawy.

Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje nową ustawę o KRS

Głos zabrał również Adam Bodnar, który ujawnił część planów resortu na antenie Polsat News. – Mamy obecnie trzy ustawy o KRS. Jeden projekt został przygotowany przez Stowarzyszenie Sędziów „Themis”, drugi – przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, trzeci jest projektem senackim, który widnieje na stronach Senatu od dwóch lat – tłumaczył minister sprawiedliwości.

– Moja rola polega na tym, aby z tych projektów wyjąć to co najlepsze i przedstawić jako projekt ustawy, dlatego ja będę miał dość pracowity okres między świętami – dodał Bodnar. Minister sprawiedliwości wyjaśniał, że chce przygotować ustawę do końca roku, aby „ruszyć z normalnymi konsultacjami społecznymi i żeby można było ten projekt przyjąć i w styczniu można było nad nim pracować w parlamencie”.

Adam Bodnar o Krajowej Radzie Sądownictwa

Bodnar chciałby „zrezygnować z czynnika politycznego” w przypadku procedury wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, bo już teraz znaczenie w tej sprawie ma osiem osób. Minister sprawiedliwości nie chciałby w KRS-ie tylko reprezentantów najwyższych sądów, sądów apelacyjnych, ale też sędziów sądów rejonowych. Bodnar zwrócił też uwagę na „maksymalną konkurencyjność i przejrzystość tego procesu, czyli coś w stylu mini wyborów powszechnych”.

Minister sprawiedliwości ocenił, że Duda zwracał na uwagę na zaprzysiężeniu, że nie chce być zaskakiwany regulacjami. – To nie jest w interesie Polski, abyśmy dążyli za wszelką cenę do przyjmowania takich regulacji, które nie rozwiążą danego problemu, będą moralnie słuszne i trafne, a skończy się tym, że będzie jedno wielkie weto – zakończył Bodnar.

