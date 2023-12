Specjalny wpis Andrzeja Dudy z okazji Świąt. Życzenia złożyli też Pawłowicz czy Kosiniak-Kamysz

Na twitterowym koncie Kancelarii Prezydenta opublikowano życzenia świąteczne, które Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda złożyli Polakom: „niech w tym wyjątkowym czasie każdy doświadczy bliskości i odnajdzie swoje miejsce przy wigilijnym stole. Niech Święta przyniosą osobom samotnym poczucie wspólnoty, a potrzebującym – wsparcie ze strony ludzi dobrej woli".

"Ufamy, że życzliwość i solidarność z bliźnimi, w sposób szczególny towarzyszące Świętom, pozostaną na długo w naszych sercach. Niech świąteczne spotkania będą wypełnione wspólnym kolędowaniem, dzieleniem się pogodnymi wspomnieniami, a także pełnymi nadziei rozmowami o tym, co czeka nas w Nowym Roku” – czytamy.

Kosiniak-Kamysz: Spełnienia najskrytszych marzeń

Ciepłe słowa do internautów skierował także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. „Życzę Wam i Waszym rodzinom dużo radości, spokoju, zdrowia i spełnienia najskrytszych marzeń. Niech ten czas będzie przepełniony wiarą, nadzieją i miłością” – napisał.

Były premier Mateusz Morawiecki życzył Polakom, „by nowo narodzony Jezus rozświetlił im każdy dzień nadzieją na lepsze jutro w rodzinie, szkole i pracy, a Polsce przyniósł bezpieczną przyszłość” – czytamy.

Tusk: Nadchodzą wzruszające i ważne chwile

Życzenia złożył także Donald Tusk. – Nadchodzą wzruszające i ważne chwile dla każdej polskiej rodziny. Kiedy będziemy życzyć sobie wszystkiego, co najlepsze to uwierzmy, proszę, że to nie tylko życzenia, że naprawdę może być i będzie lepiej. Postarajmy się o to wszyscy razem. I to jest druga ważna sprawa – bądźmy wspólnotą. Zacznijmy od świąt. Zostawmy na tych parę pięknych dni politykę i spory. Zobaczmy w nas to, co łączy i pomyślmy, jakie to ważne móc być razem – wygłosił szef nowego rządu.

Natomiast były minister kultury Piotr Gliński zaapelował, by „mniej oczekiwać, a więcej działać”. – Trzeba brać sprawy w swoje ręce – zauważył. Z okazji Świąt życzył zaś „nadziei i pogody ducha; świątecznego spokoju i odpoczynku” – na X/Twitterze.

Pawłowicz: Uwolnienia Polski i Polaków od zła

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras zaproponował Polakom, by w czasie świąt nie tylko siedzieli przy stole, rozmawiali, jedli i pili, ale także spędzili nieco czasu aktywnie, na świeżym powietrzu – grając w piłkę czy biegając. – Pamiętajcie, zabierzcie swoje dzieciaki, zabierzcie całą rodzinę. Dobrych, spokojnych i aktywnych Świąt życzę – mówi w trakcie opublikowanego w social mediach wideo.



Życzenia złożyła także Krystyna Pawłowicz, sędzia w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej. „Wszystkim spokojnych i bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia, Bożego wsparcia dla uwolnienia Polski i Polaków od zła, ufności, że takie wsparcie za sprawą Narodzonego Świętego Dzieciaczka nastąpi…” – czytamy.

Czytaj też:

Morawiecki podziękował prezydentowi. „Za decyzję zgodną z duchem prawa”Czytaj też:

Wymiana zdań między Dudą a Tuskiem. „Cieszę się, że pisze pan, że sobie poradzicie”