Makabra w Słupsku. 33-latek w czasie awantury uszkodził matce kręgosłup

33-letni Sławomir T., mieszkaniec Słupska, miał przez dłuższy czas znęcać się nad własną matką. Podejrzenia, że dopuszcza się tak haniebnych czynów, pojawiły się w lipcu 2023 roku, gdy w czasie jednej z awantur, mężczyzna miał przycisnąć matkę kanapą do ściany i uszkodził jej kręgosłup – podał „Dziennik Bałtycki”. Kobieta trafiła w stanie ciężkim do szpitala, a do dzisiaj ma sparaliżowane ręce i nogi. Sławomir T. został tymczasowo aresztowany.

33-latek miał uszkodzić matce kręgosłup. Grozi mu do 15 lat więzienia

Prokurator Lech Budnik przekazał, że Sławomir T. został oskarżony o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad matką, które trwało ok. dwóch lat. Chodzi o takie czyny jak m.in.: przyduszanie, wyzywanie, grożenie, izolowanie. W czasie postępowania Sławomir T. częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale odmówił składania wyjaśnień.

W grudniu 2023 roku Prokuratura Rejonowa w Słupsku skierowała do sądu akt oskarżenia. Sławomirowi T. za zarzucane mu czyny grozi kara od trzech do 15 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nadal jest tymczasowo aresztowany.

