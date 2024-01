Morawiecki nawołuje Polaków do protestu. „Twój głos jest kluczowy”

– Zapraszam was do udziału w proteście przeciwko polityce hipokryzji, przeciwko politykom, którzy obiecywali pojednanie, a okazują pogardę dla głosów i pragnień milionów Polaków. Walczymy nie tylko o dzisiaj, ale o jutro, które należy do nas wszystkich. Twój głos jest kluczowy. Dołącz do nas 11 stycznia o godzinie 16 pod Sejmem. Zabierz ze sobą biało-czerwoną flagę. – apeluje były premier.

„Nadchodzące tygodnie będą kluczowe. Nasza wolność, zasobność portfeli zwykłych Polaków, stabilność gospodarki i bezpieczeństwo są poważnie zagrożone” – tymi słowami zaczyna się nagranie Mateusza Morawieckiego, które w piątek, 5 stycznia, trafiło do sieci. twitter Protest Wolnych Polaków – Co możemy zrobić? – pyta były premier. I od razu odpowiada: „To, co zawsze robili Polacy w obliczu zagrożenia. Zjednoczyć się, pokazać solidarność, a ekipie spod znaku ośmiu gwiazdek już teraz pokazać czerwoną kartkę”. W dalszej części nagrania Morawiecki mówi, że zamiast rzekomego pojednania, Polacy dostali pogardę. Zamiast uśmiechów – przemoc i arogancję, a zamiast rządów prawa – bezprawie i łamanie wszelkich standardów. – Nie możemy pozwolić, aby łamanie demokratycznych reguł stało się nową normą. Musimy stanąć ramię w ramię i bronić wartości, które są fundamentem Polski. 11 stycznia w Warszawie odbędzie się „Protest Wolnych Polaków”. Bądźmy tego dnia razem zjednoczeni, silni i pewni swoich racji – apelował. – Zapraszam was do udziału w proteście przeciwko polityce hipokryzji, przeciwko politykom, którzy obiecywali pojednanie, a okazują pogardę dla głosów i pragnień milionów Polaków. Walczymy nie tylko o dzisiaj, ale o jutro, które należy do nas wszystkich. Twój głos jest kluczowy. Dołącz do nas 11 stycznia o godzinie 16 pod Sejmem. Zabierz ze sobą biało-czerwoną flagę – zakończył nagranie były premier. Rzecznik PiS apeluje O proteście już kilka dni temu mówił Rafał Bochenek. „Źle się dzieje. Od kilku dni Tusk, Hołownia, Sienkiewicz i ich ekipa dewastują najważniejsze instytucje w kraju, podejmując decyzje nielegalne, wbrew konstytucji i ustawom” – wyjaśniał w zapowiedzi wydarzenia rzecznik PiS. „Gangsterskimi metodami chcą zawłaszczyć i upartyjnić wszystkie obszary naszego życia, odciąć nas od niezależnych informacji, mediów. Wbrew zapowiedziom zgodzili się także na przymusową relokację nielegalnych migrantów. Tylko razem możemy się tej totalnej władzy, której atrybutami są agresja, pogarda i oszustwa przeciwstawić. W jedności siła! Pełna mobilizacja. Do zobaczenia” – podsumował Rafał Bochenek.