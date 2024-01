Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z ministrem obrony Ukrainy. Ujawniono tematy

Minister obrony Ukrainy poinformował w mediach społecznościowych, że „odbył owocną rozmowę telefoniczną z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem”. Rustem Umerow wyjaśnił, że pogratulował swojemu odpowiednikowi niedawnej nominacji.

Minister Obrony Ukrainy Rustem Umerow zaprosił Władysława Kosiniaka-Kamysza do Kijowa

Szef Ministerstwa Obrony Ukrainy dodał, że przekazał również Kosiniakowi-Kamyszowi aktualne informacje na temat sytuacji na froncie i w sprawie ostatnich ataków terrorystycznych. „Jestem wdzięczny za intencje Polski, aby zwiększyć swoją rolę w ramach koalicji zdolności, co będzie korzystne dla bezpieczeństwa Europy i interesów narodowych Polski” – kontynuował Umerow. Na koniec podsumował, że zaprosił polskiego ministra obrony narodowej do złożenia wizyty w Kijowie.

Chwilę wcześniej podobny komunikat w tej sprawie wydało Ministerstwo Obrony Narodowej Polski. „Bezpieczeństwo w regionie, wsparcie dla Ukrainy broniącej się przed Rosją oraz ostatnie zdarzenie w polskiej przestrzeni powietrznej przy granicy z Ukrainą to główne tematy dzisiejszej rozmowy wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z ministrem obrony Ukrainy Rustemem Umerowem” – zaznaczono.

Radosław Sikorski z pierwszą wizytą jako minister spraw zagranicznych udał się do Ukrainy

W grudniu z pierwszą zagraniczną wizytą do Ukrainy wybrał się Radosław Sikorski. Szef MSZ podsumował, że pojechał tam, by wyrazić solidarność narodu polskiego oraz polskich władz z Ukrainą, broniącą siebie i całej Europy. Zaznaczył, że spotkał się tam z całym kierownictwem państwa ukraińskiego, co jego zdaniem wskazuje na docenianie roli Polski w walce o ukraińską niepodległość.

Czytaj też:

Atak Rosji na państwa NATO? Dwa warianty konfrontacji. „Mamy kilka lat na przygotowania”Czytaj też:

Były szef ukraińskiego wywiadu: Przyspieszy to zakończenie wojny