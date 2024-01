Samuel Pereira naruszył nietykalność pracowników TVP? Jest zawiadomienie do prokuratury

Przedstawiciele OMZRiK podczas transmisji internetowej na Facebooku poinformowali o złożeniu zawiadomienia ws. Samuela Pereiry. Byłego szefa TVP Info i wicedyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej zgłoszono do prokuratury. Zarzucono mu wielokrotne naruszenie miru domowego instytucji, naruszenie nietykalności, groźby i działanie na szkodę spółki.

OMZRiK zgłasza Pereirę do prokuratury

Zdaniem OMZRiK Samuel Pereira bezprawnie legitymował dziennikarzy TVP i utrudniał ich pracę. Zwrócono też uwagę, iż przywłaszczył sobie profile społecznościowe TVP na platformach YouTube oraz X (Twitter), wykorzystując je w celach prywatnych.

Przypomnijmy, że Pereira do siedziby TVP przy ulicy Woronicza próbował dostać się w piątek 12 grudnia. Nie został jednak wpuszczony przez nowe władze. W drzwiach przepychał się z nowymi pracownikami stacji.

„W związku z kompromitacjami prorządowych portali informuję: nie próbowałem »wtargnąć« do TVP, tylko przyszedłem do siedziby przy ul. Woronicza na zaproszenie Rady Nadzorczej TVP. Pan, który z taką wściekłością wyskoczył do mnie to Piotr Jabłoński (SLD)” – pisał Pereira na Twitterze (X).

Zwolnienie kierownictwa TAI

Szefowie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michał Adamczyk, Samuel Pereira i Marcin Tulicki zostali zwolnieni pod koniec grudnia ubiegłego roku. Decyzję podjął nowy prezes TVP Tomasz Sygut. Pracownicy stacji otrzymali informację, że byłe kierownictwo TAI „nie ma prawa do wydawania komukolwiek z pracowników lub współpracowników TVP jakichkolwiek poleceń, niezależnie od podstawy ich zatrudnienia lub współpracy”.

W wiadomości cytowanej przez portal Wirtualne Media, a podpisanej przez p.o. dyrektora biura spraw korporacyjnych TVP, zwrócono się także z prośbą o „udzielenie nowemu kierownictwu TAI wszelkiego wsparcia potrzebnego w sprawnej realizacji obowiązków”.

Oświadczenie Michała Adamczyka ws. TVP. Pisze o „uzurpatorskim zarządzie”