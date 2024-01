Kamiński ma być przymusowo karmiony. Prezydent apeluje do Bodnara

Prezydent Andrzej Duda bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Podczas wystąpienia dla mediów poruszył temat byłego szefa CBA oraz jego byłego zastępcy Mariusza Wąsika, którzy odbywają karę więzienia.

– Dziś otrzymałem informację od małżonki Mariusza Kamińskiego, że wobec ministra został wydany nakaz sądu, aby był przymusowo dokarmiany, ponieważ stan jego zdrowia zagraża życiu – powiedział prezydent.

Andrzej Duda apeluje do Adama Bodnara

–Apeluję do Ministra Adama Bodnara, w którego rękach znajduje się możliwość przerwania kary więzienia wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Przypominam, że jest byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, związanym z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, że to jest sytuacja człowieka, który służył swojemu państwu z pełnym oddaniem i czuję się głęboko skrzywdzony tym, co organy polskiego państwa z nim czynią – dodał Andrzej Duda.

W rozmowie z Wirtualną Polską pełnomocnik Mariusza Kamińskiego, Michał Zuchmantowicz, przekazał, że polityk nie zgadza się z opiniami lekarzy i skorzysta z prawa do zażalenia. W ubiegłym tygodniu wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart-Dubois powiedziała, że o ewentualnym karmieniu więźnia siłą może „zdecydować sąd, w takiej sytuacji, kiedy głodówka zagraża życiu”.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar w poniedziałek był pytany w TVN24 o kwestię osadzonych w areszcie polityków.

Prowadząca zwróciła uwagę, że głowa państwa chce wypuszczenia z aresztu skazanych prawomocnym wyrokiem polityków PiS na czas procedury ułaskawieniowej. – Taki apel nastąpił. Tutaj wchodzimy w inną procedurę, bo czym innym jest wszczęcie procedury ułaskawieniowej, a czym innym jest zarządzenie przez PG przerwy w odbywaniu kary – tłumaczył Bodnar.

