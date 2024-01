Barbara Kamińska protestuje w obronie męża. W tym czasie jest na L4

Barbara Kamińska, żona osadzonego w więzieniu polityka PiS jest sędzią. Od kilku dni aktywnie udziela się w mediach i uczestniczy w protestach w obronie aresztowanych posłów tej partii. Uczestniczy także w manifestacjach przeciwko osadzeniu Mariusza Kamińskiego i Mariusza Wąsika. Razem z Romą Wąsik, żoną Macieja Wąsika, wzięła w posiedzeniu Sejmu we wtorek.

„Gazeta Wyborcza” informuje, że w tym czasie Kamińska przebywa na zwolnieniu lekarskim (potocznie zwanym L4), a przydzielone jej sprawy spadają z wokandy.

Sędzia Kamińska na zwolnieniu lekarskim

Dziennik odnotował, że po sędzi nie widać, by była w złej formie zdrowotnej. „Mimo że od października 2023 r. jest na zwolnieniu lekarskim. Nie przeszkadzało jej to w odwiedzaniu TV Republika, braniu udziału we wspólnych konferencjach z prezydentem Andrzejem Dudą czy wreszcie uczestniczeniu w demonstracji PiS 11 stycznia”czytamy. „GW” zapytała sąd o możliwą kontrolę tego zwolnienia lekarskiego przez ZUS.

Sąd Okręgowy w Warszawie odpowiedział, że wniosek „zawiera żądanie udostępnienia informacji o ewentualnych zamiarach lub planach, co nie ma charakteru informacji publicznej".

Barbara Kamińska jest sędzią Sądu Rejonowego w Piasecznie. Została wskazana na to stanowisko w 2021 roku przez Krajową Radę Sądownictwa (po zmianach politycznych w sprawie obsadzania stanowisk w niej), a w 2022 roku odebrała nominację od prezydenta Andrzeja Dudy.

Za pośrednictwem portalu zrzutka.pl zbierane były pieniądze dla rodzin Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywają obecnie w zakładach penitencjarnych. Nie spotkała się ona z dużym zainteresowaniem i szybko stała się okazją do politycznych wpisów, które były umieszczane obok bardzo niskich kwot przelewów.

Do zrzutki było dołączone zdjęcie z aresztu śledczego na Grochowie, osadzonych polityków oraz napis „Solidarni”, nawiązujący do logo NSZZ „Solidarność”.

Czytaj też:

Prezydent Duda rozmawiał z komisarz Jourovą. Poruszył temat Kamińskiego i WąsikaCzytaj też:

Szef BBN precyzuje swoje stanowisko ws. zatrzymania Wąsika i Kamińskiego. Dziś mówi o „bezprawnym rozkazie”